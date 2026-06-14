Yılların Kabusu Bitti! Ama Kuşum Aydın'ın Anlattıkları Çok Sert!

Kuşum Aydın aslında uzun zamandır estetik operasyonlar sonrası yaşadığı sıkıntılarla uğraşıyordu. Yüzünde zamanla oluşan bozulmalar, şişlikler ve deformasyonlar hem fiziksel hem psikolojik olarak onu bayağı yormuş. Yıllarca sahnelerde olan birinin kendi yüzüne bakarken bile rahat edememesi gerçekten kolay bir şey değil.

Sonunda bu duruma daha fazla dayanamayınca yeni bir ameliyat kararı almış ve bu süreç onun için adeta “yeniden başlama” gibi olmuş.

“Ameliyat Sonrası Şaşırtan Değişim”

Son operasyonun ardından yüzünde belirgin bir toparlanma olmuş. Kendisi de bunu “yeniden doğdum” gibi hissettiğini söylüyor. Uzun zamandır ilk kez aynaya baktığında kendini daha iyi hissettiğini ifade etmiş.

Ama olay sadece estetik değişim değil… Asıl dikkat çeken şey geçmişte yaşadığı sürece dair anlattıkları.

“İçini Döktü: Kolay Günler Değilmiş”

Kuşum Aydın geçmişte yaptığı bazı işlemlerle ilgili oldukça sert şeyler söylüyor. Kendi ifadesiyle bazı uygulamaların kendisinin tam bilgisi ve onayı dışında ilerlediğini düşünüyor. Bu yüzden de yıllar içinde yüzünde ciddi deformasyonlar oluştuğunu dile getiriyor.

Hatta o kadar dolmuş ki “Beni adeta denek gibi kullanmışlar” tarzı çok sert bir ifade kullanarak yaşadığı hayal kırıklığını anlatmış.

“En Zor Kısım Geçmişe Bakmak”

Aslında onun anlattıklarından en çok hissedilen şey şu: büyük bir pişmanlık ve kırgınlık. Bir yandan kendine kızıyor bir yandan da yaşadıklarına anlam vermeye çalışıyor.

Yüzündeki değişimi fark ettiği dönemleri anlatırken de “iş işten geçmişti” demesi aslında sürecin ne kadar yıpratıcı olduğunu gösteriyor.

“Şimdi Daha Farklı Bir Sayfa”

Şu an geldiği noktada ise daha sakin ve daha umutlu bir hali var. Yeni yüzüyle daha iyi hissettiğini, sahneye ve hayata yeniden dönmek istediğini söylüyor. Bir yandan geçmişte yaşadıklarını unutmak kolay değil ama en azından artık aynaya baktığında daha huzurlu bir Kuşum Aydın var diyebiliriz.

Bu hikâye biraz “geç kalınmış fark ediş”, biraz “yanlış seçimlerin bedeli” ve biraz da “yeniden toparlanma” hikâyesi. Kuşum Aydın da bunu açık açık anlatarak aslında birçok kişiye de dolaylı bir uyarı yapmış oluyor: “Ne yaptırdığını iyi bil, acele etme.”