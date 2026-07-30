Yasak Elma’nın Yıldız'ı Eda Ece 13 Yaşındayken Kapak Kızı Olmuş!

Televizyon dünyasının en sevilen simalarından Eda Ece'nin ekran yolculuğu, sanılanın aksine çok erken yaşlarda, çocukluk yıllarında başladı. Disiplinli çalışması ve istikrarlı adımlarıyla bugün hem Türkiye'de hem uluslararası platformlarda başarısını kanıtlamış bir isim olmaya devam ediyor. Eda Ece’nin kariyerine nasıl başladığı ve hayatıyla ilgili bilinmeyenleri haberimizden okuyabilirsiniz.

Küçük Yaşta Gelen Keşif ve İlk Kapak Kızı Deneyimi

20 Haziran 1990 İstanbul doğumlu olan Eda Ece Uzunalioğlu, henüz 13 yaşındayken gençlik dergisi Hey Girl'ün kapak yüzü oldu. Menajer Tümay Özokur tarafından keşfedildikten sonra profesyonel kariyerinin temellerini de bu erken dönemde attı. Sanatla iç içe büyürken oyunculuğun yanı sıra bale, piyano, resim ve dans gibi pek çok farklı alanda eğitim aldı ve çok yönlü bir gelişim sergiledi.

Akademik Başarı ve Sanat Eğitimi

Oyunculuk kariyerini sürdürürken eğitim hayatını da ihmal etmedi. Şişli Terakki Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Oyuncu çocukluk yıllarında aldığı tiyatro ve spor eğitimlerinin, kariyerindeki basamakları tırmanırken kendisine önemli katkılar sağladığını ifade ediyor.

Kariyerinde Dönüm Noktası: Pis Yedili ve Yasak Elma

Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Pis Yedili dizisinin ardından pek çok başarılı projede boy gösterdi. Ancak kariyerindeki en büyük kırılma noktası ve en keyif aldığı yapım "Yıldız" karakterine hayat verdiği Yasak Elma dizisi oldu. Proje seçimlerinde kendisini tekrar etmek yerine farklı hikâyeler ve özgün karakterlerle izleyici karşısına çıkmayı önceliklendiriyor.

Sınırları Aşan Uluslararası Başarı

Uluslararası organizasyonlarda da takdir toplamayarak hem kendisini hem ülkesini temsil ediyor. Lübnan’da düzenlenen prestijli Murex D’or Ödülleri’nde "En İyi Kadın Oyuncu" seçilmesi, küresel ölçekteki etkisinin en somut örneklerinden biri. Sürekli kendini geliştirme çabası ve işine olan tutkusu, Eda Ece'yi sinema ve televizyon dünyasının en başarılı isimleri arasında tutmaya devam ediyor.

Uluslararası organizasyonlarda da takdir toplamayarak hem kendisini hem ülkesini temsil ediyor. Lübnan’da düzenlenen prestijli Murex D’or Ödülleri’nde "En İyi Kadın Oyuncu" seçilmesi, küresel ölçekteki etkisinin en somut örneklerinden biri. Sürekli kendini geliştirme çabası ve işine olan tutkusu, Eda Ece'yi sinema ve televizyon dünyasının en başarılı isimleri arasında tutmaya devam ediyor.