37 Yaşında Hayatını Kaybeden MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı!

MasterChef 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

37 Yaşında Hayatını Kaybeden MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 17:25

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ve zamansız vefatı gastronomi dünyasını ve tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. 37 yaşında hayata veda eden başarılı şef Eren Kaşıkçı İstanbul'da düzenlenen duygu dolu cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.

Şampiyonlukla Yazılan Bir Başarı Hikayesi

Eren Kaşıkçı MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği istikrarlı performans ve yaratıcı tabaklarıyla yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Yarışma boyunca jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'dan aldığı takdirlerle finale kadar yükselen başarılı şef sezonu şampiyonluk kupasıyla tamamlayarak adını yarışma tarihine altın harflerle yazdırdı.

Kızıl Sakal lakabıyla hafızalara kazınan Kaşıkçı yarışma sonrasında da gastronomi yolculuğuna ara vermedi. Restoran yatırımları ve yeni mutfak projeleriyle mesleki başarısını sürdüren ünlü şef yardımsever kişiliği ve mütevazı tavrıyla hem MasterChef ailesinin hem de izleyicilerin büyük sevgisini kazandı.

Acı Haber Sarıyer'den Geldi

Başarılı şefin 29 Temmuz'da İstanbul Sarıyer Kilyos'taki evinde hayatını kaybettiği haberi sevenlerini derinden sarstı. İlk incelemelerde kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken Kaşıkçı'nın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak detaylı otopsi raporunun ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Yenidoğan Cemevi'nde Gözyaşları Sel Oldu

Genç yaşta hayata veda eden Eren Kaşıkçı için bugün İstanbul Yenidoğan Cemevi'nde veda töreni düzenlendi. İkindi vakti gerçekleştirilen törene Kaşıkçı'nın ailesi, yakın dostları, gastronomi dünyasından isimler ve sevenleri katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde oğluna veda eden acılı annenin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Cemevindeki törenin ve alınan helalliğin ardından Kaşıkçı'nın naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı. MasterChef jürisi ve eski yarışmacıların da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla duydukları derin üzüntüyü dile getirmeye devam ediyor.

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