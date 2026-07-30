Gözünü Oscar Sahnesine Dikti! Demet Özdemir Cinlerin Düğünü İle Toronto Yolcusu!

Demet Özdemir Cinlerin Düğünü filmiyle Toronto Film Festivali'ne gidiyor. Oyuncu "Ödül alırsak Oscar biletimiz olacak" diyerek iddiasını ortaya koydu

Gözünü Oscar Sahnesine Dikti! Demet Özdemir Cinlerin Düğünü İle Toronto Yolcusu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 17:34

Ekranların sevilen yüzü Demet Özdemir başrolünde yer aldığı Cinlerin Düğünü filmiyle uluslararası sinema arenasına adım atmaya hazırlanıyor. Karakter odaklı yeni rolüyle sınırları aşmayı hedefleyen ünlü oyuncu hedefini direkt sinemanın en prestijli sahnesi olan Oscar olarak koydu.

Filmin yolculuğu epey heyecanlı başladı.

Toronto Film Festivali'ndeki Tek Türk Yapımı Oldu

Dünyanın en saygın sinema etkinliklerinden Toronto Uluslararası Film Festivali'nin (TIFF) resmi seçkisine kabul edilen Cinlerin Düğünü Türk sineması adına büyük bir başarıya imza attı haliyle.

Ödüllü yönetmen Ferit Karahan'ın imzasını taşıyan filmde başrolü üstlenen Özdemir Eylül ayında düzenlenecek dünya prömiyeri için Kanada'nın yolunu tutacak. Güzel oyuncu şimdiden uluslararası eleştirmenlerin radarında.

Eğer Ödül Alırsak Oscar Biletimiz Olacak!

Festivalde Türkiye'yi temsil eden tek yapım olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Demet Özdemir iddialı açıklamalarıyla heyecanı ikiye katladı.

Başarılı oyuncu hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Uluslararası alanda çok kıymetli bir adım attık. Toronto Film Festivali'nde tek Türk filmi olarak kalmayıp oradan ödülle dönmek istiyoruz. Eğer o ödülü alırsak Oscar yolculuğu için biletimiz hazır olacak zaten."

Kanada'daki Dünya Prömiyeri İçin Geri Sayım


 

Eylül ayındaki prömiyer için hazırlıklarını tamamlayan ünlü oyuncunun festivaldeki kırmızı halı görünümü ve ilk gösterim sonrası alacağı eleştiriler şimdiden merak konusu.

Sinema dünyasında fırtına gibi esmeye hazırlanan Demet Özdemir bu dev adımla kariyerinde yepyeni bir sayfa açmış oldu. Bakalım Cinlerin Düğünü Kanada'dan beklenen ödülle dönebilecek mi...

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