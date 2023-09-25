Yıllardır konuşuluyor! Gülben Ergen'den 'taksi plakaları' açıklaması

Gülben Ergen, 2021 yılında katıldığı bir YouTube programında, kazandığı parayı iş hayatına yeniden yatırmayı tercih ettiğini ifade etmiş ve 'taksi plakası' iddialarına da değinmişti.

"Hiç taksi plakam olmadı"

"Mesleğine yatırım yapmak gerekiyor. Benim hiç taksi plakalarım olmadı ama her zaman güzel şarkılarım oldu. Ticarete yatırım yapmak, ayrı bir zeka gerektirir. Ben şarkıya ve sahneye yatırım yapmayı bilirim."

"Artık sinirleniyorum"

Taksi plakaları iddialarını defalarca yalanlamasına rağmen hala bu söylentilerin devam ettiğini söyleyen ünlü isim, "Yalanladıkça yazılmaya devam ediyor. Taksi plakalarımın hiç olmadığını her zaman dile getirdim. Ancak hala ısrarla 500 tane gibi rakamlar uyduruyorlar, inanılmaz" şeklinde konuştu.

"Gülben Ergen efsanesi doğru değil"

Ayrıca, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı (İTEO) Eyüp Aksu da 2019 yılında yaptığı açıklamada, "Bülent Ersoy, Gülben Ergen gibi ünlülerin ve futbolcuların onlarca taksisi olduğu efsanesini haber olarak görüyoruz, ancak bu doğru değil" demişti.