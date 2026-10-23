Türkan Şoray'dan Kızı Yağmur Ünal'a Duygusal Doğum Günü Kutlaması

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, 42 yaşına basan kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü duygusal sözlerle kutladı.

Türkan Şoray'dan Kızı Yağmur Ünal'a Duygusal Doğum Günü Kutlaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2026 19:57

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Türkan Şoray, oyuncu Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur’un 42. yaş gününü kutladı. Ekranlardan uzakta sade ve huzurlu bir yaşam süren Yeşilçam'ın unutulmaz ismi bu özel gün için sosyal medya hesabını nostaljik bir albüme çevirdi. Şoray, aile albümünden eski fotoğraflarla süslediği bir paylaşım yaptı. Kızının bebeklik ve çocukluk yıllarından seçtiği karelere eşlik eden mesajındaysa Yağmur Ünal'a duyduğu sevgiyi kendi sözcükleriyle anlattı. Ünlü sanatçı kızının hayatındaki yerini ve kendisi için taşıdığı anlamı dile getirdi.

"Kurabiyem, kuzumsun…"

Sinemanın sultanı kızına yazdığı mesajda onun varlığının kendisi için büyük bir gurur, gülüşünün mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Mesajında şöyle yazdı: "Güzel kızım, kurabiyem, kuzumsun… Sen ne kadar büyürsen büyüy, benim gözümde hep o ilk günkü bebek olarak kalacaksın. Yeni yaşın sana kalbin kadar temiz, huzurlu ve mutluluk dolu bir ömür getirsin".

Aile Albümünden Kareler

Türkan Şoray kızı Yağmur Ünal'ın bebeklik ve çocukluk fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. Kızını kucağına aldığı ilk günlerden çocukluk yıllarına uzanan kareleri bir araya getiren sanatçı, aile albümünden özel anları gözler önüne serdi. Yağmur'un yıllar içindeki değişimini ortaya koyan fotoğraflar, anne-kızın geçmişinden samimi bir kesit sundu.

Usta sanatçının bu içten paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve tebrik mesajıyla dolup taştı. Sinemaseverler ve ünlü ismin sadık takipçileri, Yağmur Ünal’ın yeni yaşını kutlarken Türkan Şoray’ın annelik gururuna ortak oldu. Şoray'ın sinema kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan güçlü ekran kimliğinin yanında, kızına yönelik bu paylaşımı onun aile hayatındaki yönünü de gözler önüne serdi.

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