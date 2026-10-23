Taylor Swift'in Maç Keyfi Yarım Kaldı! VIP Locasında Gergin Anlar

Eşi Travis Kelce'yi tribünden destekleyen Taylor Swift kendisini görüntülemek isteyen bir kadınla yaşadığı gerginlikle gündeme geldi.

Taylor Swift'in Maç Keyfi Yarım Kaldı! VIP Locasında Gergin Anlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2026 18:44

Taylor Swift eşi Travis Kelce'yi desteklemek için gittiği Amerikan futbolu maçında yaşadığı olayla gündeme geldi. Kansas City Chiefs- Los Angeles Chargers maçını VIP locasından takip eden ünlü şarkıcı kendisini telefonuyla kaydetmeye çalışan bir kadınla gerginlik yaşadı. 18 Ekim'de Arrowhead Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Swift'in yanında arkadaşları Caitlin Clark ve Este Haim de bulunuyordu. Maçın atmosferine odaklanan şarkıcının locasına yaklaşan kadının görüntü almaya devam etmesi üzerine Swift öfkelendi. 

Eliyle Karşılık Verdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Swift'in kendisini kaydeden kadına doğru döndüğü ve eliyle sahayı işaret ettiği görülüyor. Görüntüler, şarkıcının kadından maçla ilgilenmesini istediği şeklinde yorumlandı. Ancak kayıtlarda ses bulunmadığı için aralarında geçen konuşmanın içeriği kesin olarak bilinmiyor.

Podcast sunucusu Ashlie Molstad'ın aktardıklarına göre kadın, güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen locaya yakın durmayı sürdürdü. Almanya'dan geldiğini ve uzun bir yolculuk yaptığını söylediği öne sürülen kadın, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Olayın büyümesi engellenirken stad güvenliği VIP localarının etrafındaki önlemleri artırdı.

Sosyal Medyada Taylor Swfit'e Destek Yağmuru

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Swift'in maç izlerken sürekli görüntülenmeye çalışılmasını eleştirdi. Kısa sürede viral olan video ünlülerle hayranlarının arasındaki hassas çizgi üzerine yeni bir tartışma başlattı.Bazı hayranlar, ünlü isimlerin de özel alanlarına saygı gösterilmesi gerektiğini savunarak şarkıcıya destek verdi. Tanınmış kişilerin kamusal alanlarda bulunmalarının her an görüntülenmek istemeleri anlamına gelmediği görüşü öne çıktı.

Swift olayın ardından maçı izlemeye devam etti. Eşi Kelce'nin takımı Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers'ı 22-6 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

Benzer Haberler
Türkan Şoray'dan Kızı Yağmur Ünal'a Duygusal Doğum Günü Kutlaması Türkan Şoray'dan Kızı Yağmur Ünal'a Duygusal Doğum Günü Kutlaması
Beyaz Show Geri Döndü! Kıvanç Tatlıtuğ'un Hareketi Programa Damga Vurdu Beyaz Show Geri Döndü! Kıvanç Tatlıtuğ'un Hareketi Programa Damga Vurdu
Bergüzar Korel’den Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Pozuna Yorum Geldi Bergüzar Korel’den Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Pozuna Yorum Geldi
Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li Uğur Güneş ve Ebru Şahin'li "Adana Ayazı" Ekranları Sallamaya Geliyor!
Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi
Ömür Usta'dan Beklenmedik Hamle! Ömür Usta'dan Beklenmedik Hamle!
ÇOK OKUNANLAR
Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece:
  • 23-10-2026 09:29

Hadise'den İzmir'de Unutulmaz Gece: "Nerdesin Aşkım?" Sorusuna Binlerce Kişilik Yanıt!

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi
  • 23-10-2026 16:38

Gökhan Türkmen'den Avrupa Turnesinde Gövde Gösterisi

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı
  • 19-10-2026 12:20

Çağatay Ulusoy Düğünde Gitarı Elini Aldı! Serdar Ortaç ve Mustafa Mert Koç İle Sahneyi Salladı

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar:
  • 22-10-2026 14:57

Ağır Kalp Krizi Atlatan Cem Yılmaz'dan Radikal Karar: "55 Günü Geride Bıraktım"

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!
  • 21-10-2026 12:36

Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Yıllar Sonra Yan Yana!