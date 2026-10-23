Taylor Swift'in Maç Keyfi Yarım Kaldı! VIP Locasında Gergin Anlar

Taylor Swift eşi Travis Kelce'yi desteklemek için gittiği Amerikan futbolu maçında yaşadığı olayla gündeme geldi. Kansas City Chiefs- Los Angeles Chargers maçını VIP locasından takip eden ünlü şarkıcı kendisini telefonuyla kaydetmeye çalışan bir kadınla gerginlik yaşadı. 18 Ekim'de Arrowhead Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Swift'in yanında arkadaşları Caitlin Clark ve Este Haim de bulunuyordu. Maçın atmosferine odaklanan şarkıcının locasına yaklaşan kadının görüntü almaya devam etmesi üzerine Swift öfkelendi.

Eliyle Karşılık Verdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Swift'in kendisini kaydeden kadına doğru döndüğü ve eliyle sahayı işaret ettiği görülüyor. Görüntüler, şarkıcının kadından maçla ilgilenmesini istediği şeklinde yorumlandı. Ancak kayıtlarda ses bulunmadığı için aralarında geçen konuşmanın içeriği kesin olarak bilinmiyor.

Podcast sunucusu Ashlie Molstad'ın aktardıklarına göre kadın, güvenlik görevlilerinin uyarılarına rağmen locaya yakın durmayı sürdürdü. Almanya'dan geldiğini ve uzun bir yolculuk yaptığını söylediği öne sürülen kadın, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Olayın büyümesi engellenirken stad güvenliği VIP localarının etrafındaki önlemleri artırdı.

Sosyal Medyada Taylor Swfit'e Destek Yağmuru

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Swift'in maç izlerken sürekli görüntülenmeye çalışılmasını eleştirdi. Kısa sürede viral olan video ünlülerle hayranlarının arasındaki hassas çizgi üzerine yeni bir tartışma başlattı.Bazı hayranlar, ünlü isimlerin de özel alanlarına saygı gösterilmesi gerektiğini savunarak şarkıcıya destek verdi. Tanınmış kişilerin kamusal alanlarda bulunmalarının her an görüntülenmek istemeleri anlamına gelmediği görüşü öne çıktı.

Swift olayın ardından maçı izlemeye devam etti. Eşi Kelce'nin takımı Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers'ı 22-6 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.