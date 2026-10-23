Beyaz Show Geri Döndü! Kıvanç Tatlıtuğ'un Hareketi Programa Damga Vurdu

Beyaz Show özel bölümüyle ve sürpriz konuklarıyla Netflix'in Youtube kanalında izleyiciyle buluşuyor..

Beyaz Show Geri Döndü! Kıvanç Tatlıtuğ'un Hareketi Programa Damga Vurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-10-2026 19:31

Yıllarca ekranların en çok sevilen eğlence programları arasında yer alan Beyaz Show, bu kez özel bir yayınla gündeme geldi. Beyazıt Öztürk, "Organize Sohbetler: Beyaz Özel" programında Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin oyuncularını ağırlıyor. 23 Ekim'de Netflix Türkiye'nin resmi YouTube kanalında yayınlandı. Beyaz’ın samimi sunumunu ve eski stüdyo neşesini özleyenler için bu buluşma bir ekran şölenine dönüştü.

Şampiyonlar Ligi Gibi Kadro Stüdyoda

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ'a, Kıvanç Tatlıtuğ'dan Ezgi Mola'ya uzanan oyuncu kadrosu özel yayının konukları arasında yer alıyor. Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı ve Görkem Sevindik de programa katılan isimler arasında.

Kalabalık kadronun bir araya gelmesi sohbetin odağını yalnızca diziyle sınırlı tutmuyor. Oyuncuların birlikte çalışırken yaşadıkları deneyimler ve setten taşınan anılar da programın merak edilen yanları arasında. Beyazıt Öztürk'ün usta sunumuysa özel yayına izleyicilerin yıllardır alışık olduğu sohbet havasını taşıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Anlattığı Çekim Detayı Dikkat Çekti

Programda konuşulan konulardan biri de Kıvanç Tatlıtuğ'un dizi çekimleri sırasında yaşadıkları oldu. Ünlü oyuncu yarı çıplak sahneler için karnını nasıl şişirdiğini göstererek çekimlerin perde arkasından bir ayrıntı paylaştı. Stüdyoda ilgi gören bu an oyuncuların kamera karşısında görünen sahneler için zaman zaman nasıl hazırlıklar yaptığını da gündeme getirdi. Oyuncuların set anıları ve Beyaz’ın ince esprileriyle renklenen yayın izleyenlere adeta eski günlerin Beyaz Show tadını verdi.

Öte yandan Beyazıt Öztürk’ün özel yayınla dönmesi "Beyaz Show temelli mi başlıyor?" sorularını doğursa da henüz programın düzenli yayına geçeceğine dair resmî bir açıklama yapılmış değil.

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