Rekortmen Dizi Uzak Şehir Aşıkları Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'dan Romantik Paylaşım

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerinde yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir yeni sezonunda da reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin oyuncuları da bir an olsun gündemden düşmüyor. Uzak Şehir'de Zerrin ve Kaya karakterlerini canlandıran Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'nın set aşkları gerçeğe dönüşmüş ve ikili ilişkilerini sosyal medyada duyurmuştu.



Yeni Kareler Peş Peşe Geldi!



Genç çift aşklarını saklamadan yaşamaya devam ediyor. Sette verdikleri yeni pozlarını Instagram'dan paylaşan ikiliye yorum yağdı. Dilin Döğer ve Atakan Özkaya'nın romantik pozlarını gören takipçileri "Çok yakışıyorsunuz", "Harikasınız", "Hep mutlu olun" ve "Bu aşk evliliğe gider" şeklinde yorumlar yağdırdı. Ayrıca kareler binlerce beğeni aldı.

"Çok Mutluyuz"



Atakan Özkaya daha önce ilişkileriyle ilgili sorulan soruları cevaplamış ve "Her şey yolunda, çok mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı. Uzak Şehir aşıkları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Çift paylaştıkları fotoğraflarla adeta düşman çatlatıyor.