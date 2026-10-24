Olay İddia! Hande Erçel'in 24 Saat Sonra Silinecek Bir Reklam İçin İstediği Ücret Dudak Uçuklattı

Hande Erçel dijital reklam bütçeleriyle gündemde! Yıldız oyuncunun sosyal medya paylaşım gücü ve merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Olay İddia! Hande Erçel'in 24 Saat Sonra Silinecek Bir Reklam İçin İstediği Ücret Dudak Uçuklattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2026 09:30

Son dönemin gözde oyuncularından birisi de Hande Erçel. Güzel ismin her attığı adım olay oluyor, ne yapsa günlerce konuşuluyor. Rol aldığı diziler, katıldığı etkinlikler, giydiği kıyafetler, sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatı derken Erçel şimdi de bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan yıldız ismin bir hikaye paylaşmak için istediği ücret dudak uçuklattı. İşte detaylar...
 

24 Saatlik Reklam İçin 700 bin TL İddiası Gündeme Oturdu



tv8'de ekrana gelen Gel Konuşalım isimli magazin programında Hande Erçel'in reklam ücretleri gündeme geldi. Güzel oyuncunun 24 saat sonra silinecek paylaşımlar için 500 bin ila 700 bin TL kazanç sağladığı öne sürüldü. Bu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hande Erçel'in elde ettiği bu kazancın fazla olduğu belirtildi.

 

Henüz Bir Açıklama Gelmedi

İddiaların ardından gözler Hande Erçel'e çevrildi. Ünlü oyuncu henüz bir açıklama yapmadı. Şimdilik sessizliğini koruyan Erçel'in çıkan haberlere ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

 

 

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