Tarık Papuççuoğlu İçin Endişelendiren Süreç! Sevindiren Haber

Tarık Papuççuoğlu aort damarındaki genişleme nedeniyle yeniden ameliyat oldu. Usta oyuncunun operasyonu başarıyla tamamlandı sağlık durumu iyi.

Tarık Papuççuoğlu İçin Endişelendiren Süreç! Sevindiren Haber
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 18:53

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Tarık Papuççuoğlu, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendirmişti. 77 yaşındaki usta oyuncudan sonunda iç rahatlatan haber geldi.

Papuççuoğlu’nun sağlık sorunları aslında birkaç ay önce başlamıştı. Nisan ayında yapılan rutin kontroller sırasında kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilmiş ve bunun üzerine Bodrum’da bypass ameliyatına alınmıştı.

Dört Damarı Değiştirilmişti

Geçirdiği bypass ameliyatında dört damarı başarıyla değiştirilen Papuççuoğlu, tedavisinin ardından bir süre hastanede kalmıştı. Haziran ayında taburcu edilen oyuncu, daha sonra sağlık durumunu toparlamaya başlamıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde bu kez aort damarındaki genişleme nedeniyle yeniden ameliyat olması gerekti. İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonun ardından gelen haber ise sevenlerini rahatlattı.

Aort Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Papuççuoğlu’nun aort ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Altuğ Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Tunçer, yıllardır ekranlardan severek takip edilen Papuççuoğlu’nun aort cerrahisinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Usta oyuncunun sağlığına katkı sunabilmiş olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden doktoru, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

Ameliyatın başarılı geçmesinin ardından Papuççuoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

“Çocuklarıma Yük Olmak İstemem”

Tarık Papuççuoğlu, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamayla da dikkat çekmişti. Bodrum’da bir misafirhaneye yerleştiğini söyleyen oyuncu, yaş ilerledikçe çocuklarına yük olmak istemediğini ifade etmişti.

Şimdilik Papuççuoğlu cephesinden gelen haberler olumlu. Yaşadığı iki önemli sağlık sürecinin ardından tedavilerini geride bırakan usta oyuncunun dinlenerek toparlanması bekleniyor. Sevenleri de güzel haberlerin devamını bekliyor.

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