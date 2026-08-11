Bu Düğün Çok Konuşulacak! Tam 34 Kişi Nikâh Şahidi Oldu

Nursena Say ile Fatih Kaynarca’nın düğünü siyaset ve iş dünyasını buluşturdu. Nikâha tam 34 kişinin şahitlik etmesi geceye damga vurdu.

Bu Düğün Çok Konuşulacak! Tam 34 Kişi Nikâh Şahidi Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 18:37

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say ile iş insanı Fatih Kaynarca, yaklaşık beş yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. İstanbul’da düzenlenen görkemli düğün, sadece çiftin mutluluğuyla değil, davetli listesiyle de dikkat çekti.

Aileleri ve yakın dostlarının yanı sıra siyaset, bürokrasi, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim gecede bir araya geldi. Ancak gecenin en çok konuşulan detayı, nikâh masasında yaşandı. Çünkü çifte tam 34 kişi nikâh şahidi oldu.

Nikâh Masasında 34 Şahit

Nursena Say ve Fatih Kaynarca’nın hayatlarını birleştirdiği törene, devletin ve siyasetin önemli isimleri de katıldı. Çiftin nikâhına tam 34 kişinin şahitlik etmesi, davetlilerin de dikkatinden kaçmadı.

Şahitler arasında 29. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 27. Dönem TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve İstanbul Valisi Davut Gül gibi dikkat çeken isimler yer aldı.

Siyaset Dünyasından Yoğun Katılım

Düğünde siyaset dünyasından da oldukça geniş bir katılım vardı. AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de nikâh şahitleri arasında bulundu.

Eski bakanlardan Fatma Şahin, Mehmet Müezzinoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya ve Egemen Bağış da çiftin bu özel gününde yanlarındaydı.

Bakan Yardımcıları da Şahit Oldu

Nikâh şahitleri arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da yer aldı.

Böylesine kalabalık ve dikkat çekici bir şahit kadrosunun olduğu düğün, gecenin en çok konuşulan organizasyonlarından biri oldu. Çift ise tüm bu yoğun ilgi arasında mutluluklarını yakınlarıyla paylaşarak yeni hayatlarına “evet” dedi.

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