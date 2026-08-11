Deniz Seki’nin Sağlık Durumu Belli Oldu! İşte Son Haber

Deniz Seki’nin geçirdiği kaza sonrası sevenlerinin merak ettiği sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldi. Evinde talihsiz bir şekilde düşerek hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, kalçasındaki kırık nedeniyle ameliyat edildi.

İlk haberlerin ardından ortaya atılan “balkondan düştü” iddiaları da kafaları karıştırmıştı. Ancak hastaneden yapılan açıklamayla olayın nasıl yaşandığı netleşti.

Kaygan Zeminde Düşmüş

Deniz Seki, 10 Ağustos’ta Sarıyer’deki evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada dengesini kaybederek yere düştü. İddiaya göre zeminin kaygan olması nedeniyle ayağı kayan Seki, düşmenin ardından kalçasında ciddi bir ağrı hissetti.

Evde bulunan çalışma arkadaşının yardım çağırması üzerine sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Seki ardından hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde sol kalçasında kırık tespit edildi.

Ameliyat Başarılı Geçti

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, sanatçının 10 Ağustos akşamı ameliyata alındığını açıkladı. Operasyonda kırık bölgenin sabitlendiği ve kalçanın hareketini sağlayan kaslardan birinde meydana gelen yırtığın da onarıldığı belirtildi.

Deniz Seki’nin ameliyatının başarılı geçtiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Üstelik güzel haber bununla da sınırlı değil.

Ayağa Kaldırıldı Yürümeye Başladı

Hastaneden yapılan açıklamaya göre Seki, bugün ayağa kaldırıldı ve destekle yürütüldü. Doktorları sanatçının durumunu yakından takip ederken, herhangi bir sorun yaşanmaması halinde 5-6 gün içinde taburcu edilmesi planlanıyor.

“Balkondan Düştü” İddiası Yalanlandı

Kazanın ardından bazı haberlerde Seki’nin balkondan düştüğü ileri sürülmüştü. Ancak hastane açıklamasında bu iddiaların doğru olmadığı açıkça belirtildi.

Seki’nin balkondan değil, evinin içinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düştüğü ifade edildi. Şimdilik sağlık durumunun iyi olması ise sevenlerini rahatlatan en önemli gelişme oldu.