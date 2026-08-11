“Sahte Hamilelik” İddiasına Anne Hathaway’den Şok Cevap

Anne Hathaway’in hamilelik karnının protez olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu, esprili paylaşımıyla söylentilere yanıt verdi.

“Sahte Hamilelik” İddiasına Anne Hathaway’den Şok Cevap
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 18:49

Anne Hathaway son günlerde hem hamileliği hem de tercih ettiği kıyafet nedeniyle sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 43 yaşındaki oyuncu, özellikle son galasında giydiği kıyafet yüzünden oldukça fazla yorum aldı.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcılarının işi biraz daha ileri götürüp Hathaway’in hamilelik karnının gerçek olmadığını, protez kullandığını iddia etmesi dikkat çekti. Ünlü oyuncu ise bu yorumları ciddiye almak yerine kendine has mizahıyla cevap vermeyi tercih etti.

“Sahte Saç, Gerçek Göbek”

Hathaway, pazartesi günü Instagram hesabından kamera arkasında çekilen görüntülerden oluşan bir video paylaştı. Paylaşımının açıklamasına da sosyal medyadaki iddialara doğrudan gönderme yapan oldukça esprili bir not düştü.

Oyuncu, “Sahte saç, gerçek göbek” diyerek hakkındaki söylentilere noktayı koydu. Üstelik bununla da yetinmeyip galada tercih ettiği kıyafetin sıcakta adeta eridiğini söyleyerek yaşadığı zorluğu da takipçileriyle paylaştı.

Saçındaki Detayı da Gösterdi

Hathaway’in paylaştığı görüntülerde yalnızca kıyafeti değil, hazırlanma süreci de yer aldı. Kamera arkasında oyuncunun saç ekibinin, at kuyruğuna daha fazla hacim vermek için bir saç parçası kullandığı görüldü.

Hathaway de bu sırada “Bu benim saçım değil” diyerek durumu esprili bir şekilde açıkladı. Böylece sosyal medyada konuşulan “sahte” detaylardan birinin gerçekten saçında olduğunu, ancak hamilelik karnının gerçek olduğunu açıkça ortaya koydu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü oyuncunun bu rahat ve esprili tavrı, kendisi hakkında yapılan yorumlara verilebilecek en net cevaplardan biri oldu. Hathaway, hakkındaki iddiaları uzun uzun açıklamak yerine mizahı tercih ederek konuyu kendi tarzıyla kapattı.

Kısacası sosyal medyada başlayan “sahte hamilelik” tartışması, Anne Hathaway’in tek cümlelik esprili yanıtıyla başka bir boyuta taşındı.

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