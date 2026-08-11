46 Kiloya Düşmüştü! Hande Demir’den İğne İddiasına Yanıt

Hande Demir son dönemde verdiği kilolarla oldukça konuşuluyor. Özellikle sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının ardından, ünlü ismin zayıflama iğnesi kullandığı yönünde yorumlar yapılmaya başlandı. Demir ise hakkında çıkan bu iddialara sonunda açıklık getirdi.

Bir dönem 46 kiloya kadar düştüğünü söyleyen Hande Demir, şu anda ise 50 kilo olduğunu ve biraz daha kilo almak istediğini açıkladı.

“İğne Falan Olmadım”

Posta’dan Halil Kalmuk’a konuşan Demir, zayıflama iğnesi kullandığı iddiasını net bir şekilde reddetti. Hatta kilo vermek gibi bir hedefinin bile olmadığını söyledi.

Demir, 2024 yılında 58 kilo olduğunu belirterek sonrasında spor temposunu artırdığını anlattı. Ancak herhangi bir diyet uygulamadan zaman içinde kilosunun 46’ya kadar düştüğünü ifade etti.

Üç çocuk annesi olan Demir, yaşanan bu değişimin ardından sosyal medyada hakkında çeşitli yorumlar yapılmasının da önüne geçemedi.

Annesi Endişelenince Kilo Aldı

Hande Demir’in verdiği kilolar annesini de endişelendirmiş. Annesi Revan Sadıkoğlu’nun çok zayıfladığını düşünerek kızının biraz kilo alması konusunda ısrar ettiği öğrenildi.

Demir de annesinin sözünü dinleyerek beslenme düzenini değiştirdi. Bu süreçte özellikle hamur işi yemeye ağırlık veren Demir, yaklaşık 4 kilo aldı ve 50 kiloya ulaştı.

“Bedenimle Barışığım”

Şimdiki hedefinin kilo vermek olmadığını söyleyen Hande Demir, aksine 3-4 kilo daha almak istediğini belirtti. Sağlığının ve enerjisinin iyi olduğunu da özellikle vurguladı.

Erken yatıp erken kalktığını anlatan Demir, kendi bedeniyle barışık olduğunu da dile getirdi. Ünlü isim, kilosuyla ilgili yapılan yorumlara karşı kendisini iyi hissettiğini ve her haliyle mutlu olduğunu söyledi.