“2 Aile Arasında” Geri Dönüyor! Çekimler Tamamlandı

Dokuz yıllık bekleyiş sonunda sona eriyor! 2017’de vizyona giren “Aile Arasında” filminin devamı için kamera karşısına geçen ekip, uzun süren çekimleri tamamladı. Şimdi sıra filmi beyazperdede izlemek için gün saymaya geldi.

BKM yapımcılığındaki “2 Aile Arasında” filminin setinden gelen son görüntüler de hayranları şimdiden heyecanlandırdı. Kamera arkasından paylaşılan neşeli anlarda oyuncuların oldukça keyifli olduğu görülürken, setteki eğlenceli atmosfer de dikkat çekti.

Setten Kahkaha Dolu Görüntüler

Senaryosu yine Gülse Birsel’in kaleminden çıkan filmin yönetmen koltuğunda bu kez de Ozan Açıktan oturuyor. Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte ekip için yoğun geçen set maratonu da geride kalmış oldu.

Setten paylaşılan kamera arkası görüntülerinde oyuncuların çekimler arasında bol bol eğlendiği görülüyor. Görüntüler, filmin perde arkasında da en az hikâyesi kadar renkli bir ortam olduğunu gösteriyor.

Sevilen İsimler Yeniden Bir Arada

Filmin kadrosu da hayli kalabalık ve iddialı. Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar ve Devrim Yakut gibi sevilen oyuncuların yanı sıra Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş ve Şevket Çoruh da filmde yer alıyor.

Kadronun devamında Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal bulunuyor.

Vizyon Tarihi Belli

Dokuz yıl aradan sonra yeniden sinemaya taşınan hikâye için artık son hazırlıklar yapılacak. “2 Aile Arasında”, 4 Aralık 2026’da sinemaseverlerle buluşacak.

Şimdilik setten gelen eğlenceli görüntülerle yetinen izleyiciler ise filmin nasıl bir hikâyeyle geri döneceğini merak ediyor. Görünen o ki kahkaha dolu bir sinema macerası için geri sayım resmen başladı!