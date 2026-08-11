“2 Aile Arasında” Geri Dönüyor! Çekimler Tamamlandı

Dokuz yıl sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanan “2 Aile Arasında”nın çekimleri tamamlandı. Setten paylaşılan neşeli görüntüler de dikkat çekti.

“2 Aile Arasında” Geri Dönüyor! Çekimler Tamamlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 19:13

Dokuz yıllık bekleyiş sonunda sona eriyor! 2017’de vizyona giren “Aile Arasında” filminin devamı için kamera karşısına geçen ekip, uzun süren çekimleri tamamladı. Şimdi sıra filmi beyazperdede izlemek için gün saymaya geldi.

BKM yapımcılığındaki “2 Aile Arasında” filminin setinden gelen son görüntüler de hayranları şimdiden heyecanlandırdı. Kamera arkasından paylaşılan neşeli anlarda oyuncuların oldukça keyifli olduğu görülürken, setteki eğlenceli atmosfer de dikkat çekti.

Setten Kahkaha Dolu Görüntüler

Senaryosu yine Gülse Birsel’in kaleminden çıkan filmin yönetmen koltuğunda bu kez de Ozan Açıktan oturuyor. Çekimlerin tamamlanmasıyla birlikte ekip için yoğun geçen set maratonu da geride kalmış oldu.

Setten paylaşılan kamera arkası görüntülerinde oyuncuların çekimler arasında bol bol eğlendiği görülüyor. Görüntüler, filmin perde arkasında da en az hikâyesi kadar renkli bir ortam olduğunu gösteriyor.

Sevilen İsimler Yeniden Bir Arada

Filmin kadrosu da hayli kalabalık ve iddialı. Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar ve Devrim Yakut gibi sevilen oyuncuların yanı sıra Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş ve Şevket Çoruh da filmde yer alıyor.

Kadronun devamında Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal bulunuyor.

Vizyon Tarihi Belli

Dokuz yıl aradan sonra yeniden sinemaya taşınan hikâye için artık son hazırlıklar yapılacak. “2 Aile Arasında”, 4 Aralık 2026’da sinemaseverlerle buluşacak.

Şimdilik setten gelen eğlenceli görüntülerle yetinen izleyiciler ise filmin nasıl bir hikâyeyle geri döneceğini merak ediyor. Görünen o ki kahkaha dolu bir sinema macerası için geri sayım resmen başladı!

Benzer Haberler
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz
Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti
Talihsiz Kaza Sonrası Deniz Seki’den İlk Açıklama Geldi Talihsiz Kaza Sonrası Deniz Seki’den İlk Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!