Yıllar Sonra Geri Döndü! Yasemin Ergene’den Dikkat Çeken Sözler

Bir dönem ekranların sevilen yüzlerinden olan Yasemin Ergene uzun bir aranın ardından yeniden oyunculuğa dönmesiyle gündemde. Özel hayatını uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu İstanbul İstinye’de objektiflere takıldı. Spor salonundan çıkarken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergene’nin keyifli halleri dikkat çekti. Ünlü oyuncunun oyunculukla ilgili sözleri ise hayranlarını sevindirdi.

Spor Çıkışında Gazetecilerle Karşılaştı

İstinye’deki bir spor salonundan çıkarken görüntülenen Yasemin Ergene basın mensuplarıyla kısa bir sohbet etti. Gazetecilere esprili bir şekilde seslenen oyuncu “Bugün repo günüm, her repo günü de sizinle karşılaşıyoruz” dedi.

Sporunu tamamlayan Ergene’nin oldukça rahat ve neşeli olduğu görüldü. Ardından evine gideceğini söyleyen oyuncu hayatında her şeyin yolunda olduğunu da belirtti. Kısa açıklamalarıyla yetinen Ergene özel hayatına ilişkin uzun uzun konuşmamayı tercih etti.

“Oyunculuğu Özlemişim” Diyerek Müjdeyi Verdi

Yasemin Ergene’nin en dikkat çeken açıklaması ise oyunculuğa dair sözleri oldu. Uzun yıllar ekranlardan uzak kalan ünlü isim yeniden kamera karşısına geçmenin kendisine iyi geldiğini belli etti.

“Özlemişim ne diyeyim, her şey yolunda” diyen Ergene böylece oyunculuğa duyduğu özlemi de dile getirmiş oldu. Bu sözler onu yeniden ekranlarda görmek isteyen hayranları için sevindirici bir gelişme olarak yorumlandı.

Evliliğinin Ardından Yeni Bir Sayfa Açtı

Yasemin Ergene 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara vermiş ve daha sakin bir yaşam sürmeyi seçmişti. Uzun süre gözlerden uzak kalan çift geçtiğimiz yıl yollarını ayırdı.

Emine ve Ela adında iki kızları bulunan Ergene boşanmanın ardından hayatında yeni bir dönem başlattı. Şimdilerde yeniden oyunculukla gündeme gelen ünlü ismin ekran yolculuğunun nasıl devam edeceği merak ediliyor. Ergene’nin açıklamaları kamera karşısında olmayı gerçekten özlediğini gösteriyor. Bakalım önümüzdeki dönemde hangi projeyle izleyicilerin karşısına çıkacak?