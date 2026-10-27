Gamze Özçelik’ten Gazze İçin Büyük Destek! 23 Hastaya Umut Oldu

Oyunculuğuyla tanıdığımız son yıllarda ise yardım çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Gamze Özçelik bir kez daha ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu gösterdi. Özçelik’in, Gazze’den tedavi için Mısır’a getirilen 23 hastanın ameliyat ve tedavi masraflarını üstlendiği öğrenildi. Bununla da yetinmeyen ünlü isim tedavileri devam eden hastaları ve ailelerini ziyaret ederek onlarla yakından ilgilendi.

23 Gazzeli Hastanın Tedavi Masraflarını Karşıladı

Gamze Özçelik’in öncülüğünde yürütülen yardım çalışması zor günlerden geçen 23 Gazzeli hastaya destek oldu. Gazze’den Mısır’a tedavi amacıyla getirilen hastaların ameliyat ve tedavi giderleri karşılanırken sağlıklarına kavuşabilmeleri için de yanlarında olundu.

Savaşın ağır koşullarıyla mücadele eden ve bir yandan da sağlık sorunlarıyla uğraşan hastalar için bu destek büyük önem taşıyor. Özçelik’in gerçekleştirdiği yardım yalnızca tedavi masraflarını karşılamakla sınırlı kalmadı hastalara ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettiren bir dayanışma örneği de oldu.

Hastaları ve Ailelerini Ziyaret Etti

Gamze Özçelik tedavisi süren hastaları kaldıkları yerlerde ziyaret ederek onlarla bir araya geldi. Ailelerle de görüşen ünlü isim hastaların yaşadıklarını dinledi ve bu zorlu süreçte yanlarında bulundu.

Ziyaretten görüntüler Özçelik’in kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Derneğin açıklamasında 23 Gazzeli hastanın ameliyat ve tedavi masraflarının karşılandığı belirtilirken ziyaretlerde hastaların hikâyelerinin dinlendiği ve acılarının bir nebze olsun hafifletilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yardım Çalışmalarına Devam Ediyor

Oyunculuk kariyerinin ardından yardım faaliyetlerine ağırlık veren Gamze Özçelik Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla farklı bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürüyor.

Özçelik’in bu son desteği de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren insanlara umut oldu. Ünlü ismin hem tedavi masraflarını üstlenmesi hem hastaları ziyaret etmesi yardımın sadece maddi destekten ibaret olmadığını bir kez daha hatırlattı.