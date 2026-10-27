Tan Sağtürk’ün Çocukluk Hâli Kıvanç Tatlıtuğ'a Benzetildi!

Tan Sağtürk’ün 1980 yılında çekilen çocukluk fotoğrafı Kıvanç Tatlıtuğ’a benzetildi. Ünlü balet, o yıllardan unutamadığı bir anısını da anlattı.

Tan Sağtürk’ün Çocukluk Hâli Kıvanç Tatlıtuğ'a Benzetildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 22:07

Ünlü balet Tan Sağtürk’ün yıllar öncesine ait çocukluk fotoğrafı yeniden gündeme geldi. 1980 yılında çekilen siyah-beyaz vesikalık fotoğrafını görenler küçük Tan’ın ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’a benzediğini söylemeden geçemedi. Sarı saçları, açık renk gözleri ve ciddi bakışlarıyla dikkat çeken fotoğraf sosyal medyada merak uyandırırken Sağtürk’ün o yıllardan anlattığı anı da dikkat çekti.

Küçük Tan’ın Fotoğrafı Görenleri Şaşırttı

Türkiye’nin tanınmış baletlerinden Tan Sağtürk’ün çocukluk fotoğrafı aradan geçen yıllara rağmen ilgi çekmeyi başardı. 1980 yılında çekilen siyah-beyaz vesikalık karede henüz küçük bir çocuk olan Sağtürk objektife ciddi bir ifadeyle bakıyor.

Fotoğraftaki açık renk saçları ve yüz hatları birçok kişiye Kıvanç Tatlıtuğ’u hatırlattı. Ünlü oyuncuya benzetilen çocuğun kim olduğu ortaya çıkınca fotoğrafın hikâyesi de daha fazla ilgi gördü. Sağtürk paylaşımında yalnızca geçmişe ait bir kareyi hatırlatmakla kalmadı çocukluk döneminden unutamadığı bir olayı da anlattı.

Bale Dersine Giderken Geri Dönmek Zorunda Kaldı

Tan Sağtürk’ün çocukluk yılları Türkiye’nin oldukça çalkantılı bir dönemine denk geliyor. Henüz küçük yaşta bale eğitimi alan Sağtürk, 1980 yılında konservatuvardaki dersine gitmek için evden çıktı. Ancak o gün karşılaştığı manzara sıradan bir gün yaşamadığını anlamasına neden oldu.

İzmir’in Karataş semtinde sokakların bomboş olduğunu gören küçük Tan bale dersine ulaşmaya çalışırken jandarma tarafından durduruldu. Görevliler “örfi idare” gerekçesiyle kendisini geri çevirdi. Ne olduğunu tam olarak anlayamayan Sağtürk, evine dönmek zorunda kaldı.

Babasının Sözleri Hafızasına Kazındı

Eve döndüğünde babasının kendisine söylediği “Bugün sana tatil” sözü Sağtürk’ün hafızasında yer etti. Olay Türkiye’de 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yaşandığı günlerin atmosferini yansıtan çocukluk anılarından biri olarak dikkat çekti.

Böylece yıllar öncesine ait bir fotoğraf hem Kıvanç Tatlıtuğ benzerliğiyle hem geçmişten gelen bu çarpıcı anıyla yeniden gündeme taşındı.

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