Yasemin Sakallıoğlu’nun Başrolündeki Düğün Şarkıcısı Altın Portakal'da Görücüye Çıktı!

Yasemin Sakallıoğlu’nun başrolünde yer aldığı “Düğün Şarkıcısı”, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde prömiyerini yaptı. Sakallıoğlu’nu farklı bir karakterle buluşturan film, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Altın Portakal için yarışıyor.

Yasemin Sakallıoğlu'nun sinema kariyerinde farklı bir oyunculuk deneyimi sunduğu Düğün Şarkıcısı,bugün 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında ilk kez izleyiciyle buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen gösterimde ekip filmi ilk kez birlikte izledi. Alkışlarla karşılanan filmin basın toplantısında Yasemin Sakallıoğlu, Yiğit Özşener, yönetmen Emre Aybek, senarist Erdi Işık ve yapımcı Rodi Kayım soruları yanıtladı.

Yasemin Sakallıoğlu’ndan farklı bir oyunculuk deneyimi



Komedi performanslarıyla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, Düğün Şarkıcısı’nda hayallerinin peşinden İstanbul’a gelen caz şarkıcısı Şahnaz’ı canlandırıyor ve filmdeki tüm şarkıları kendisi seslendiriyor. Sakallıoğlu, filme hazırlık sürecini de şöyle ifade etti: “Bu filmde ben oyunculuk yapmadım, Şahnaz’ı yaşadım. Çünkü yönetmenimiz bana ‘yaşa’ dedi”.



Ayrıca Yasemin Sakallıoğlu basın toplantısında izleyicilerden gelen istek üzerine Dünya Dönüyor şarkısını seslendirdi. Oyuncu filmdeki performansıyla müzikal yönünü de açığa çıkarmış oldu.≈

“Şahnaz’ın yok olup gitmesini istemiyor”



Filmde Muzaffer karakterini canlandıran Yiğit Özşener karakterinin Şahnaz’a yaklaşımını anlatırken onun yeniden ayağa kalkabileceğine inandığını belirtti. Muzaffer’in hayallerinden vazgeçmenin ne anlama geldiğini bilen biri olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, "Şahnaz’ın yok olup gitmesinin daha büyük bir kayıp olacağını düşünüyor" diye konuştu.



Güçlü oyuncu kadrosu



Senaryosunu Erdi Işık’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Aybek’in üstlendiği Düğün Şarkıcısı, Rodi Kayım’ın yapımcılığında, Rodi Medya ve Saros Film ortak yapımcılığında hayata geçirildi.

Filmin ana kadrosunda Yasemin Sakallıoğlu ve Yiğit Özşener’in yanı sıra Tuba Çom Makar, Şahin Eryılmaz ve Mehmet Korhan Fırat yer alıyor. Selen Uçer, Hande Doğandemir, Ercan Saatçi, Levent Öktem ve Bahadır Vatanoğlu ise konuk oyuncu kadrosuna eşlik ediyor.

İstiklal Caddesi’nin sokaklarından caz kulüplerine uzanan hikâyesiyle Düğün Şarkıcısı, hayallerin ve kayıpların izini sürerken değişen bir şehrin, ülkenin ve dünyanın ruhuna da dokunuyor.

“Düğün Şarkıcısı”, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Altın Portakal için yarışıyor.