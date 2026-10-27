Sıla Türkoğlu’nun Nişanlısıyla Tanışma Hikâyesi Şaşırttı!

Sıla Türkoğlu nişanlısı Ata Ayyıldız’la tanışma hikâyesini anlattı! Önce takibini kabul etmedi, aylar sonra bir kahve buluşmasıyla aşk başladı.

Sıla Türkoğlu’nun Nişanlısıyla Tanışma Hikâyesi Şaşırttı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 19:35

Ekranların sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu nişanlısı Ata Ayyıldız’la nasıl tanıştıklarını anlattı. Üstelik bu aşk öyle ilk görüşte başlamadı! Önce sosyal medyada birbirlerini takip ettiler ardından aylarca doğru düzgün konuşmadılar. Ta ki Bodrum’daki bir kamp her şeyi değiştirene kadar… Türkoğlu’nun anlattığı tanışma hikâyesi hem şaşırttı hem yüzleri gülümsetti.

Her Şey Bir Kahvaltı Dükkânında Başladı

Sıla Türkoğlu ile Ata Ayyıldız’ın yolları yaklaşık iki yıl önce kesişti. Türkoğlu’nun sık sık gittiği kahve ve kahvaltı dükkânının sahibi olan Ayyıldız bir gün oyuncunun arkadaş grubunun yanına gelerek onlarla tanıştı.

Ayyıldız daha sonra Türkoğlu’nu Instagram’dan takip etti. Ancak o sırada ünlü oyuncunun hayatında biri vardı. Bu yüzden gelen takip isteğine karşılık vermediğini anlatan Türkoğlu o günlerde aralarında romantik bir durum olmadığını açıkça söyledi.

Aylar Geçti Bu Kez O Geri Takip Etti

Aradan zaman geçti ve Türkoğlu’nun ilişkisi sona erdi. Sık sık gittiği dükkânı düşününce Ata Ayyıldız’ı hatırladığını söyleyen oyuncu onu bu kez kendisi geri takip etti.

Üstelik bunu yaparken oldukça pratik bir düşüncesi vardı. Türkoğlu istediği zaman dükkâna gittiğinde kendisine yardımcı olabileceğini düşündüğü için Ayyıldız’ı takip ettiğini anlattı. Fakat işin ilginç yanı birbirlerini takip etmelerine rağmen yaklaşık dört beş ay boyunca yine konuşmamalarıydı.

Bodrum’daki Yalnızlık Aşkın Kapısını Açtı

Peki arkadaşlık nasıl aşka dönüştü? İşte hikâyenin en dikkat çekici kısmı burada başlıyor. Bodrum’da bir kampa katılan Sıla Türkoğlu kendisini oldukça yalnız hissettiği bir dönemde Ata Ayyıldız’la iletişime geçti.

İkili “Bir kahve içelim” diyerek buluştu. O buluşma da ilişkilerinin başlangıcı oldu. Yani ne ilk görüşte aşk vardı ne de başından beri süren büyük bir romantizm…

Bugün nişanlı olan çiftin hikâyesi bazen aşkın hiç beklemediğin bir anda karşına çıkabileceğini gösteriyor. Şimdi gözler mutluluklarını evlilikle taçlandırmalarını bekleyen hayranlarında!

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