Mabel Matiz'in "Aklıselim" Plak İmza Gününe Yoğun İlgi: 3 Saatlik Etkinlik 5 Saat Sürdü!

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Mabel Matiz'in
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 18:33

Mabel Matiz, “Aklıselim” albümünün özel plak edisyonunun imza gününde İMÇ’de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören ve 3 saat olarak açıklanan imza günü 5 saat sürdü.  

Mabel Matiz, İstanbul’daki İMÇ’de bulunan Kreşendo Mekan’da müzikseverlerle buluştu. Sanatçı, “Aklıselim” albümünün özel plak edisyonunu hayranları için imzaladı. Sınırlı sayıda basılan ve özel posteriyle birlikte sunulan plağın yanı sıra Mabel Matiz merch’leri de etkinlikte hayranlarla buluştu.

İMÇ'de Uzun Kuyruklar

İmza gününe katılmak ve Mabel Matiz’le bir araya gelmek isteyen hayranları İMÇ’de kuyruklar oluşturdu. Üç saat olarak planlanan etkinlik, yoğun ilgi nedeniyle beş saat sürdü. Matiz, imza günü boyunca hayranlarıyla sohbet ederek “Aklıselim” plağını imzaladı. Müzikseverler “Aklıselim” plağının yanı sıra geçtiğimiz sene yayımlanan “Fatih” plağını da imzalattı.

"Mabel’s Version" Yaklaşımı Koleksiyonluk Formatla Buluştu

On şarkıdan oluşan “Aklıselim”, sanatçının ilk üç albümündeki eserleri “Mabel’s Version” yaklaşımıyla yeniden ele almış ve şarkılar, yeni enstrüman düzenlemeleri ve yeniden kaydedilen vokallerle dinleyiciyle buluşmuştu. “Aklıselim”in özel plak edisyonu, albümün yeniden yorumlanan şarkılarını koleksiyonluk bir formatta müzikseverlerle bir araya getirdi.

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