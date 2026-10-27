Damla Sönmez’den Şaşırtan İtiraf! Kendisi Hakkında Bakın Ne Dedi

Damla Sönmez, 20’li yaşlarının sonunda bir arkadaşıyla dertleşirken yaptığı çarpıcı itirafı anlattı. Oyuncunun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Damla Sönmez’den Şaşırtan İtiraf! Kendisi Hakkında Bakın Ne Dedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-10-2026 23:04

Bir dönemin sevilen oyuncularından Damla Sönmez yıllar önce kendisiyle ilgili yaptığı çarpıcı bir itirafla gündemde. Bir süredir ekranlarda pek görünmeyen oyuncu geçmişte bir arkadaşıyla dertleşirken kendisi hakkında fark ettiği bir durumu anlattı. Sönmez’in sözleri sosyal medyada konuşulurken açıklamasını duyanlar da farklı yorumlarda bulundu.

Genç Yaşta Şöhreti Yakaladı

Özellikle Bir Aşk Hikayesi dizisinde Seçkin Özdemir’le başrolü paylaşmasıyla hafızalara kazınan Damla Sönmez genç yaşta dikkat çeken oyuncular arasında yerini aldı. Yıllar içinde birçok sinema ve televizyon projesinde rol alan oyuncu başarılı performanslarıyla adından söz ettirdi.

Son dönemde ekranlardan uzak kalmayı tercih eden Sönmez yine de sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Özel hayatında da yeni bir sayfa açan oyuncunun üç yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile hayatını birleştirdiği biliniyor. Şimdiyse yıllar önce yaptığı bir öz değerlendirme yeniden konuşulmaya başladı.

“Kibirli Olduğumu Bile İtiraf Edemiyorum”

Damla Sönmez’in anlattığı olay 20’li yaşlarının sonlarına dayanıyor. O dönemde bir arkadaşıyla dertleşirken kendisiyle ilgili ilginç bir farkındalık yaşadığını söyleyen oyuncu düşüncelerini oldukça açık bir şekilde dile getirdi.

Sönmez, “Ben galiba o kadar kibirliyim ki kibirli olduğumu bile itiraf edemiyorum kendime” dediğini anlattı. Bu sözler oyuncunun kendi davranışlarını sorguladığı bir anı yıllar sonra yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal Medyada Farklı Yorumlar Yapıldı

Ünlü oyuncunun bu samimi itirafı sosyal medyada farklı tepkiler aldı. Bazı kullanıcılar Sönmez’in kendisiyle yüzleşmesini cesur bir davranış olarak değerlendirirken bazıları da sözleri üzerine yorumlarda bulundu.

Sonuçta Damla Sönmez’in yıllar önce yaşadığı bu farkındalık aradan zaman geçmesine rağmen dikkat çekmeyi başardı. Oyuncunun kendisiyle ilgili bu kadar açık konuşması takipçilerinin de konuya farklı açılardan yaklaşmasına neden oldu.

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