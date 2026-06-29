Yılın Transferi Nikah Masasına! Ahmed Kutucu ve Asena Atalay Londra'da Evlendі!

Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en kritik taşlarından biri olan ve sergilediği üstün performansla taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu Ahmed Kutucu yeşil sahalardaki başarısını özel hayatına da taşıdı. Başarılı geçen yoğun sezonun ardından soluğu tatilde alan ünlü futbolcu uzun süredir gözlerden uzak, mutlu bir birliktelik yaşadığı sevgilisi Asena Atalay'la hayatını birleştirdi.

Çift ömür boyu mutluluğa "Evet" demek için İngiltere'nin büyüleyici ve tarihi başkenti Londra'yı tercih etti. Sürpriz nikah, spor ve magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı.

Aşkın Başkentinde Büyüleyici Tören

Ahmed Kutucu evlilik hazırlıklarını büyük bir gizlilik içinde yürüttü. Türkiye'de büyük bir düğün organizasyonu yerine Londra'nın masalsı atmosferinde dünyaevine girmeyi seçen çift nikah sonrasında Londra sokaklarında verdikleri ilk resmi pozları hayranlarının beğenisine sundu.



Sosyal Medyada Tebrik İzdihamı

Çiçeği burnunda çiftin Londra sokaklarında el ele, göz göze verdiği romantik düğün pozları Instagram ve X (Twitter) platformlarına yüklenir yüklenmez beğeni rekorları kırdı. Galatasaraylı futbolcu arkadaşlarından spor camiasından ve sarı-kırmızılı taraftarlardan taze çifte binlerce tebrik mesajı yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları ve taraftarlar fotoğrafların altına; ünlü çifte mutluluk dileyen mesajlar yazdı. Kutucu ve Atalay çiftinin Türkiye'ye döndükten sonra yakın dostları için küçük bir kutlama daha yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.