Şeyma Subaşı ve Eski Aşkından Olay Yaratan Hamle!

Şeyma Subaşı’nın aşk hayatında yine hareketli günler yaşanıyor. Bir dönem Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Subaşı’nın, ayrıldığı sevgilisiyle yeniden barıştığı iddia edildi. Henüz ikiliden resmi bir açıklama gelmedi ama sosyal medyadaki bazı detaylar bu iddiayı güçlendirdi.

Aşkları Bir Dargın Bir Barışık İlerlemişti

Şeyma Subaşı ile Marlon Teixeira’nın ilişkisi bir süredir inişli çıkışlı devam ediyordu. Subaşı, daha önce yaptığı açıklamalarda Teixeira’ya olan sevgisini açıkça anlatmıştı.

Ünlü fenomen, sevgilisi için oldukça iddialı sözler söylemiş ve onunla kendisini çok yakın hissettiğini dile getirmişti. Hatta evliliğin o dönem hayatında olmadığını söylerken, ruhen Teixeira ile evli gibi hissettiğini anlatmıştı.

Fakat ilişkide işler bir süre sonra yolunda gitmedi. Çiftin ayrıldığı konuşulurken Subaşı da bu iddiaları doğrulamıştı. Daha sonra yeniden bir araya gelen ikili, bir süre sonra sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakınca bir kez daha ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

Şimdi de Barışma İddiası Gündemde

Aradan geçen zamanın ardından bu kez tam tersi bir gelişme yaşandı. Şeyma Subaşı ile Marlon Teixeira’nın sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başladığı görüldü.

Asıl dikkat çeken detay ise Subaşı’nın eski sevgilisinin paylaşımına bıraktığı emoji oldu. Bu küçük hareket, “Yoksa yeniden mi barıştılar?” sorusunu beraberinde getirdi.

Sosyal medyada bu gelişmenin ardından ikilinin yeniden aşk yaşamaya başladığı yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.

Şeyma Subaşı’ndan Henüz Açıklama Gelmedi

Tabii ortada şimdilik kesinleşmiş bir barışma yok. Şeyma Subaşı, çıkan iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla sosyal medyadaki takip ve emoji detayı dışında çiftin yeniden birlikte olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Şimdi gözler Subaşı ve Teixeira’dan gelecek açıklamada. Bakalım bu kez gerçekten barıştılar mı, yoksa sosyal medyadaki hareketlilik sadece tesadüf mü?