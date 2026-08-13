Şafak Sezer İğne İpliğe Döndü! Yeni Hali Olay Oldu

Şafak Sezer son aylarda görüntüsündeki değişimle sık sık gündeme geliyor. Yılın başında “Ketenpere: Dalavere” filmiyle izleyici karşısına çıkan ünlü komedyen, o dönemde verdiği kilolar ve yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Ancak görünen o ki değişim bununla sınırlı kalmamış.

Şafak Sezer’in Yeni Görüntüsü Dikkat Çekti

Sosyal medyada paylaşılan son görüntülerde Sezer’in oldukça zayıfladığı görülüyor. Ünlü komedyen bu kez saçlarını da tamamen kazıtmış. Bol kıyafetler tercih eden Sezer’in özellikle yüzü ve vücudu, birkaç ay önceki görüntülerine kıyasla daha ince görünüyor.

Saçlarını da değiştirince ortaya alıştığımız Şafak Sezer’den hayli farklı bir görüntü çıkmış. Eski ve yeni kareler yan yana getirildiğinde değişim daha da belirgin hale geliyor.

Değişimi Daha Önce de Konuşulmuştu

Aslında Sezer’in görüntüsündeki değişim ilk kez gündeme gelmiyor. “Ketenpere: Dalavere” filminin galasında objektiflerin karşısına çıkan komedyenin yüzündeki farklılık sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

O dönem bazı kullanıcılar yüzündeki değişimi botoks yaptırdığı yönünde yorumlamış, verdiği kilolar da dikkat çekmişti. Hatta Sezer’in yaklaşık 8 kilo verdiğine dair haberler de çıkmıştı.

Nedeni Hakkında Bir Açıklama Yok

Şafak Sezer’in son görüntüsündeki değişimin dikkat çekici olduğu açık. Fakat ünlü komedyenin şu an kaç kilo olduğu ya da neden bu kadar kilo verdiği konusunda güncel bir açıklaması bulunmuyor.

Bu nedenle görüntüsüne bakıp değişimin sebebi hakkında kesin bir yorum yapmak doğru olmaz. Şimdilik bildiğimiz tek şey, Sezer’in birkaç ay öncesine göre oldukça farklı göründüğü.

Özellikle yeni saç stili ve zayıflayan görüntüsü, sosyal medyada “Şafak Sezer’e ne oldu?” yorumlarının yapılmasına neden oldu.