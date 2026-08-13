46 Yaşındaki Murat Boz’dan Olay Poz! Gören Bir Daha Baktı

46 yaşındaki Murat Boz spor sonrası verdiği kaslı pozla sosyal medyayı hareketlendirdi. Ünlü şarkıcının fit görüntüsüne takipçilerinden yorum yağdı.

46 Yaşındaki Murat Boz’dan Olay Poz! Gören Bir Daha Baktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 22:26

Murat Boz yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Şarkıları, sahne performansı ve özel hayatıyla sık sık konuşulan ünlü isim, bu kez spor yaptığı anlardan bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı. 46 yaşındaki Boz’un fit görüntüsü kısa sürede dikkat çekti.

Sporunu İhmal Etmiyor

Yoğun konser temposuna rağmen spora zaman ayıran Murat Boz, formunu korumaya devam ediyor. Boş kaldığı zamanlarda soluğu spor salonunda alan şarkıcı, düzenli olarak yaptığı antrenmanlardan zaman zaman sosyal medyada da paylaşımlar yapıyor.

Boz’un son paylaşımı da yine bu karelerden biri oldu. Ancak bu kez fotoğrafın diğerlerinden biraz daha fazla ilgi gördüğü söylenebilir.

Kaslı Pozuna Yorum Yağdı

Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafta kaslı görüntüsüyle dikkat çeken Murat Boz, takipçilerinin radarına girdi. Özellikle 46 yaşında olmasına rağmen formunu koruması, paylaşımın öne çıkan detaylarından biri oldu.

Fotoğrafın yayınlanmasının ardından takipçilerinden peş peşe yorumlar geldi. Boz’un fit görüntüsünü beğenen kullanıcılar, sosyal medyada övgü dolu mesajlar bıraktı.

Konserden Spora Yoğun Tempo

Murat Boz bir yandan konser maratonunu sürdürürken diğer yandan spor rutinini de aksatmıyor. Sahneye çıkıp saatlerce performans sergileyen şarkıcı, fırsat bulduğu anlarda kendine vakit ayırmayı da ihmal etmiyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Boz, günlük hayatından ve kariyerinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Son kaslı pozu da bu paylaşımlar arasına eklendi.

Kısacası Murat Boz, bu kez yeni bir şarkıyla değil, spor salonundan verdiği pozla gündemde. 46 yaşındaki şarkıcının formda görüntüsü, takipçilerinden tam not aldı.

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