Samar Dadgar’dan Özcan Deniz’e Olay Aşk Gösterisi!

Özcan Deniz ile Samar Dadgar yoğun geçen günlerin ardından birlikte tatile çıktı. 2023 yılında evlenen çift, çıktıkları mavi turda keyifli ve romantik anlar yaşarken, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti.

Mavi Turda Romantik Anlar

Sıcak havayı fırsat bilen Özcan Deniz ve Samar Dadgar teknede bol bol vakit geçirdi. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, tatil boyunca oldukça neşeli görüntüler verdi.

Özellikle Samar Dadgar tatil anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Teknede çekilen fotoğraflarda çiftin keyfinin yerinde olduğu görülürken romantik anlar da kameralara yansıdı.

“Sen Benim Kalbimsin” Notuyla Paylaştı

Tatilden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Samar Dadgar eşine olan sevgisini bir kez daha gösterdi. Özcan Deniz'i öpücüklere boğan Dadgar, o romantik anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Paylaşımına “Sen benim kalbimsin” notunu düşen Dadgar takipçilerine de adeta aşklarını gösterdi. Özcan Deniz ise eşinin bu romantik paylaşımına kayıtsız kalmadı ve kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Çiftin tatildeki samimi halleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Özellikle birbirlerine karşı sevgi dolu tavırları takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Birlikte geçirdikleri tatilden bol bol fotoğraf paylaşan Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın keyifli görüntüleri, hayranlarından da çok sayıda beğeni aldı.

Kısacası çift, mavi turun tadını çıkarırken aşklarını da bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Görünen o ki Özcan Deniz ve Samar Dadgar, tatili sadece dinlenmek için değil, birlikte güzel anılar biriktirmek için de değerlendiriyor.