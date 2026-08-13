Harbiye’de Gökhan Türkmen Şovu! 12 Bin Taş Kullanıldı

Gökhan Türkmen, yaz konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Yaklaşık üç saat boyunca sahnede kalan ünlü şarkıcı, hem şarkılarıyla hem de sahne şovuyla izleyenlere dolu dolu bir gece yaşattı.

Harbiye’de Şarkılar Hep Bir Ağızdan Söylendi

Konser, “Aşk Lazım” şarkısıyla ve dansçıların enerjik gösterisiyle başladı. Türkmen daha sonra “Taş”, “Aşk”, “Lafügüzaf” ve “Biraz Ayrılık” gibi sevilen parçalarını seslendirdi. Son dönemde yeniden yorumladığı “Kör Bıçak” ve “Yol Arkadaşım” da gecenin repertuvarında yer aldı.

Özellikle “Aşk” şarkısı sırasında yaşananlar ise geceye ayrı bir renk kattı. Konser alanında tam 9 kişi sevgilisine evlilik teklifi etti. Harbiye’de romantizm adeta tavan yaptı.

Sahne Kıyafetleri İçin 12 Bin Taş Kullanıldı

Gecenin en dikkat çeken detaylarından biri Türkmen’in sahne kıyafetleriydi. Ünlü şarkıcı için özel olarak hazırlanan iki farklı takımda toplam 12 bin taş kullanıldı.

Üstelik bu taşların tamamı el işçiliğiyle tek tek işlendi. Ortaya çıkan gösterişli kıyafetler, Türkmen’in sahnedeki görüntüsünü daha da dikkat çekici hale getirdi.

Pınar Yıldırım’dan Sürpriz Performans

Konserde bir başka sürpriz de ödüllü oyuncu Pınar Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, Türkmen’in “Ben Unuturum” şarkısının sonunda sahneye çıktı ve parçanın orijinalinde bulunan tiradı seslendirdi. Özel tasarım kıyafetiyle sahneye çıkan Yıldırım, izleyicilerden alkış aldı.

Finalde Küçük Leyla’dan Büyük Performans

Türkmen konserin ikinci bölümünde eline gitarını alarak seyirciyle daha samimi bir atmosfer kurdu. Gecenin finalinde ise “Taş” şarkısı sırasında orkestra şefi Feryin Kaya’nın kızı Leyla Kaya sahneye çıktı.

Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla herkesi şaşırtan Leyla, izleyicilerden büyük alkış aldı. Böylece Türkmen’in Harbiye konseri, müzikten sürprizlere kadar renkli anlarla sona erdi.