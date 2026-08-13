Eftal Gülbudak 66 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Türk tiyatrosunun emektar isimlerinden Eftal Gülbudak’tan acı haber geldi. 66 yaşındaki usta oyuncu 13 Ağustos 2026’da hayatını kaybetti. Gülbudak’ın vefatı başta ailesi ve yakınları olmak üzere sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Acı Haberi Şehir Tiyatroları Duyurdu

Gülbudak’ın hayatını kaybettiği haberini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan paylaşımda, kurumun değerli sanatçılarından Gülbudak’ın vefatından duyulan derin üzüntü dile getirildi.

Oyuncunun ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı mesajı gönderildi. Bu paylaşımın ardından sanatçının sevenlerinden de çok sayıda taziye mesajı geldi.

Film-San Vakfı’ndan Taziye Mesajı

Eftal Gülbudak’ın vefatı üzerine Film-San Vakfı da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Vakıf, usta oyuncuya rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Gülbudak’ın uzun yıllara yayılan sanat hayatı düşünüldüğünde geride oldukça geniş bir tiyatro mirası bıraktığı görülüyor.

Sayısız Oyunda Sahne Aldı

1960 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya gelen Eftal Gülbudak, kariyeri boyunca çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı. “Kuşlar”, “Kırmızı Pabuçlar”, “Resimli Osmanlı Tarihi”, “Evita”, “Tartuffe” ve “Lüküs Hayat” gibi önemli yapımlarda sahneye çıktı.

Bunun yanı sıra “Mösyö Butterfly”, “Cem Sultan”, “Savaş ve Barış”, “Çalıkuşu”, “Sevimli Hayalet” ve “Güz Bitiminde Moliere” gibi pek çok oyunda da izleyici karşısına çıktı.

Geride Uzun Bir Sanat Yolculuğu Bıraktı

Yıllarını tiyatroya veren Gülbudak, özellikle Şehir Tiyatroları bünyesindeki çalışmalarıyla tanınıyordu. Sahneye verdiği emek ve yer aldığı çok sayıda yapımla tiyatro dünyasında iz bırakan sanatçının vefatı, sevenlerini derinden sarstı.

Eftal Gülbudak’tan geriye ise yıllar boyunca sahnede hayat verdiği karakterler ve sanat dünyasına bıraktığı hatıralar kaldı.