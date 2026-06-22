Yılın En İddialı Dijital Çifti! Miray Daner Ve Halit Özgür Sarı Alıkara Setinde!

Dijital yayın platformu TOD'un merakla beklenen yeni orijinal dizisi Alıkara için geri sayım resmen başladı. Türk televizyonlarının ve dijital dünyasının iki başarılı genç ve karizmatik ismi Miray Daner'le Halit Özgür Sarı'yı kariyerlerinde ilk kez aynı projede buluşturan TOD STUDIOS imzalı dizinin çekimlerine start verildi. Karga7 Pictures yapımcılığında hayata geçirilen projenin ilk set gününden gelen kareler şimdiden sosyal medyada dizi severler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Yakında TOD ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Karga7 Pictures yapımcılığında hayata geçirilen Alıkara'nın çekimlerine başlandı. İlk set gününde kamera karşısına geçen ekip izleyicileri derinlikli karakterleri ve çarpıcı hikayesiyle etkisi altına alacak bir dünyanın kapılarını araladı.

Kamera Arkasında Dev Kadro

Sadece oyuncu kadrosuyla değil mutfağındaki isimlerle de sezona damga vurmaya hazırlanan Alıkara'nın yönetmen koltuğunda psikolojik derinliği yüksek anlatımlarıyla tanınan başarılı yönetmen Hülya Gezer oturuyor. Dizisinin senaryosunu ise Türk dizi sektörünün kalemi en güçlü senaristlerinden Eylem Canpolat ile Bengü Üçüncü kaleme alıyor.

Yıldızlar Geçidi

Miray Daner ve Halit Özgür Sarı'nın başrolleri paylaştığı bu iddialı yapımda onlara Türk tiyatro ve sinemasının usta ve sevilen isimlerinden oluşan dev bir kadro eşlik ediyor:

Sezin Akbaşoğulları

Fatih Al

Gökhan Soylu

Can Atak

Bahadır Vatanoğlu

Burak Güneş

Yaprak Medine

Yiğit Batumlu

Esra Ünnü

Elif Gülhan

Jasmine Berkiş

Serpil Gül

Akıl ile Sezginin Çarpıştığı Bir Yolculuk



Alıkara izleyicilere sıradan bir polisiye ya da aşk hikayesi vadetmiyor. Dizi birbirinden tamamen zıt iki karakterin hayatlarını altüst eden aynı büyük acının etrafında mühürlenen kaderlerini merkezine alıyor.

Işık And (Miray Daner) İstanbul'da büyümüş, hayata her zaman mantık ve aklıyla tutunmayı öğrenmiş başarılı bir adli psikolog. Babasının ansızın hayatından kaybolmasıyla büyük bir gizemin ortasına düşer.

Deniz Baran Dağ (Halit Özgür Sarı) Çocuk yaşta yaşadığı büyük kayıpların yükünü omuzlarında taşıyan, sezgileri güçlü bir cinayet amiri. Gözünün nuru gibi sevdiği yeğeni Neşe'nin ardında bıraktığı şüpheli ölümün cevaplarını aramaktadır.

Biri insan ruhunun dehlizlerinde iz sürerken diğeri fiziksel delillerin peşinden gider. İkisi de aynı gerçeği ararken yolları kesişir ancak peşine düştükleri cevaplar onları kendi geçmişlerinin karanlık odalarına götürecektir.

Alıkara, Doğu ile Batı'nın gelenek ile modern dünyanın, sezgi ile aklın, inanç ile bilimin birbirine çarptığı yerde doğan büyük bir yakınlaşmayı; birbirlerini değiştirmeye çalışmadan birbirlerine iyi gelen iki insanların hikayesini anlatıyor.

Psikolojik derinliği, gizemli ve gerilim dolu atmosferi, sarsıcı aşk hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Alıkara çok yakında TOD ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.