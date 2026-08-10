İstanbul’da Zara Larsson Şovu! Tarkan’ın Şarkısıyla Çıktı

İsveçli pop yıldızı Zara Larsson sonunda İstanbul’daki hayranlarıyla buluştu. Türkiye’de ilk kez konser veren 28 yaşındaki şarkıcı, hem sevilen şarkılarını söyledi hem de geceye Türkiye’ye özgü birkaç sürpriz kattı. Özellikle sahneye Tarkan’ın “Dudu” şarkısıyla çıkması konser alanındaki hayranlarını bir anda coşturdu.

Larsson’ın İstanbul’a özel bir başka detayı ise sokak kedileri oldu. Şarkıcının konser öncesinde yaptığı paylaşım sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sahneye Tarkan’la Çıktı

Zara Larsson konserin açılışını Tarkan’ın dillere dolanan “Dudu” şarkısı eşliğinde dans ederek yaptı. Türk müziğinin en tanınan isimlerinden Tarkan’a ait şarkıyla sahneye çıkması seyircilerden büyük alkış aldı.

Ardından mikrofonu eline alan Larsson, “Lush Life”, “Never Forget You”, “Symphony”, “Ain’t My Fault”, “Ruin My Life” ve “Can’t Tame Her” gibi en sevilen parçalarını art arda seslendirdi.

İstanbul Kedilerini de Unutmadı

Larsson’ın İstanbul konserinden önce yaptığı paylaşım da en az sahne performansı kadar dikkat çekti. Yüzüne kedi bıyıkları şeklinde makyaj yaptırdığı bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı “İstanbul için miyav! Kediler şehri” notunu düştü.

İstanbul’un sokak kedileriyle ünlü olduğunu belli ki önceden öğrenen Larsson bu küçük göndermesiyle Türk hayranlarının da gönlünü kazandı.

Hayranını Sahneye Davet Etti

Konser sırasında bir hayranını sahneye çağıran Larsson onun kendisi ve profesyonel dansçılarıyla birlikte koreografiye katılmasını sağladı.

Larsson’ın önceki konserlerinde de “Lush Life” sırasında hayranlarını sahneye davet ettiği biliniyor. Ancak İstanbul’da bu kez bir erkek hayranını seçmesi dikkat çekti.

Türkiye’de İlk Konser

Larsson 2008’de İsveç’teki “Talang” yarışmasını kazanarak tanınmaya başlamış 2015’te “Lush Life” ile dünya çapında büyük bir çıkış yakalamıştı. 2025’te yayımlanan “Midnight Sun” albümüyle de özellikle sosyal medyada geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor.