İstanbul’da Zara Larsson Şovu! Tarkan’ın Şarkısıyla Çıktı

Zara Larsson İstanbul’daki ilk konserinde Tarkan’ın “Dudu” şarkısıyla sahneye çıkarak hayranlarına sürpriz yaptı. Ünlü yıldız kedileri de unutmadı.

İstanbul’da Zara Larsson Şovu! Tarkan’ın Şarkısıyla Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2026 20:55

İsveçli pop yıldızı Zara Larsson sonunda İstanbul’daki hayranlarıyla buluştu. Türkiye’de ilk kez konser veren 28 yaşındaki şarkıcı, hem sevilen şarkılarını söyledi hem de geceye Türkiye’ye özgü birkaç sürpriz kattı. Özellikle sahneye Tarkan’ın “Dudu” şarkısıyla çıkması konser alanındaki hayranlarını bir anda coşturdu.

Larsson’ın İstanbul’a özel bir başka detayı ise sokak kedileri oldu. Şarkıcının konser öncesinde yaptığı paylaşım sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sahneye Tarkan’la Çıktı

Zara Larsson konserin açılışını Tarkan’ın dillere dolanan “Dudu” şarkısı eşliğinde dans ederek yaptı. Türk müziğinin en tanınan isimlerinden Tarkan’a ait şarkıyla sahneye çıkması seyircilerden büyük alkış aldı.

Ardından mikrofonu eline alan Larsson, “Lush Life”, “Never Forget You”, “Symphony”, “Ain’t My Fault”, “Ruin My Life” ve “Can’t Tame Her” gibi en sevilen parçalarını art arda seslendirdi.

İstanbul Kedilerini de Unutmadı

Larsson’ın İstanbul konserinden önce yaptığı paylaşım da en az sahne performansı kadar dikkat çekti. Yüzüne kedi bıyıkları şeklinde makyaj yaptırdığı bir fotoğrafını paylaşan şarkıcı “İstanbul için miyav! Kediler şehri” notunu düştü.

İstanbul’un sokak kedileriyle ünlü olduğunu belli ki önceden öğrenen Larsson bu küçük göndermesiyle Türk hayranlarının da gönlünü kazandı.

Hayranını Sahneye Davet Etti

Konser sırasında bir hayranını sahneye çağıran Larsson onun kendisi ve profesyonel dansçılarıyla birlikte koreografiye katılmasını sağladı.

Larsson’ın önceki konserlerinde de “Lush Life” sırasında hayranlarını sahneye davet ettiği biliniyor. Ancak İstanbul’da bu kez bir erkek hayranını seçmesi dikkat çekti.

Türkiye’de İlk Konser

Larsson 2008’de İsveç’teki “Talang” yarışmasını kazanarak tanınmaya başlamış 2015’te “Lush Life” ile dünya çapında büyük bir çıkış yakalamıştı. 2025’te yayımlanan “Midnight Sun” albümüyle de özellikle sosyal medyada geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!