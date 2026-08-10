Hande Erçel Teşkilat’ta mı? Merak Edilen Soruya Yanıt Geldi

Teşkilat’ın yeni sezonunda kadın başrol için Hande Erçel’in adı gündeme geldi. Ancak ünlü oyuncunun diziyle görüşmediği ve iki filme hazırlandığı öğrenildi.

Hande Erçel Teşkilat’ta mı? Merak Edilen Soruya Yanıt Geldi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2026 22:39

TRT 1’in sevilen dizisi “Teşkilat”ın yeni sezonu için heyecan giderek artıyor. Dizinin 7. sezonunda kadın başrolü kimin oynayacağı merak edilirken kulislerde Hande Erçel’in adı da gündeme geldi. Ancak oyuncunun projeye katılıp katılmayacağı konusunda ortaya atılan iddialara yeni bir açıklama geldi.

Burak Arlıer’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Double Click imzasını taşıyan dizide yeni sezon hazırlıkları devam ederken, kadın başrol için farklı isimlerin değerlendirildiği konuşuluyor.

Hande Erçel İddiası Gündeme Geldi

Hande Erçel’in adının “Teşkilat”la anılmasının nedeni ise daha önce Tolga Sarıtaş’la birlikte rol aldığı “Güneşin Kızları” dizisi oldu.

İkilinin geçmişteki ekran uyumu hatırlanınca Erçel’in yeni sezonda yeniden Tolga Sarıtaş’la partner olabileceği düşüncesi magazin kulislerini hareketlendirdi.

Doğal olarak hayranların da kafasında aynı soru oluştu: Hande Erçel gerçekten “Teşkilat” kadrosuna mı katılacak?

Teşkilat’la Görüşmediği Ortaya Çıktı

Ancak gelen son bilgilere göre durum pek de söylentilerdeki gibi değil. Hande Erçel’in 2026 sezonunda ana akım bir televizyon dizisinde yer alma planının bulunmadığı öğrenildi.

Ünlü oyuncunun “Teşkilat” için herhangi bir görüşme gerçekleştirmediği de belirtildi. Yani şu an için Erçel’i dizinin yeni sezonunda görme ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Gündeminde İki Film Var

Hande Erçel’in önündeki plan ise biraz farklı. Güzel oyuncunun şu sıralar iki ayrı film projesi üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Üstelik bu projelerden birinin hikâyesini bizzat kendisinin yazdığı belirtiliyor. Bu nedenle Erçel’in yeni sezonda televizyon ekranı yerine sinemaya ağırlık vermesi bekleniyor.

Kısacası “Teşkilat” için Hande Erçel iddiası şimdilik rafa kalkmış durumda. Ancak dizinin yeni kadın başrolünün kim olacağı hâlâ merak konusu. Yapım ekibinin bu konuda yapacağı açıklama şimdiden heyecanla bekleniyor.

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