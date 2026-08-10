Deniz Seki Balkondan Düştü! Sağlık Durumu Belli Oldu

Deniz Seki İstanbul’daki evinde gece saatlerinde geçirdiği talihsiz kazada yaralandı. Kalça kemiği kırılan şarkıcı ameliyata alındı.

Deniz Seki Balkondan Düştü! Sağlık Durumu Belli Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2026 22:04

Deniz Seki’den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Ünlü şarkıcı İstanbul’daki evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu yaralandı. Gece saatlerinde balkona çıkmak isterken ayağının kaymasıyla dengesini kaybeden Seki feci şekilde düştü.

Kazanın ardından hemen hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının yapılan kontrollerinde kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Seki, gerekli müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Gece Yarısı Talihsiz Kaza

Edinilen bilgilere göre olay gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Deniz Seki ayakları ıslakken balkona çıkmaya çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybetti.

Ayağının kaymasıyla yere düşen şarkıcı yaşadığı kazanın ardından ciddi şekilde yaralandı. O sırada yanında bulunan çalışma arkadaşı Cemal Günbaş’ın durumu fark etmesi üzerine hemen ambulans çağrıldı.

Sağlık ekipleri kısa sürede eve gelerek Seki’yi hastaneye götürdü.

Kalçasında Kırık Tespit Edildi

Hastanede yapılan ilk kontrollerin ardından Deniz Seki’nin kalça kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Doktorlar ayrıca omurgasında da zedelenme tespit etti.

Yaşadığı kazanın ardından tedavisine hemen başlanan Seki, doktorların değerlendirmesi sonrasında ameliyata alındı. Operasyonun tamamlandığı ve ünlü şarkıcının sağlık durumunun şu an için iyi olduğu öğrenildi.

Bir Süre Dinlenmesi Gerekecek

Ameliyatın ardından Seki’nin önünde uzun bir dinlenme süreci var. Ünlü şarkıcının bir süre tam yatak istirahati yapması ve mümkün olduğunca hareket etmemesi gerektiği bildirildi.

Sevenlerini korkutan kazanın ardından Seki’nin sağlık durumunun iyi olması ise yakınlarını bir nebze olsun rahatlattı. Şimdi herkes, ünlü şarkıcının bir an önce toparlanıp yeniden sahnelere dönmesini bekliyor.

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