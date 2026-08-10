Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı Tatilde Aşka Geldi!

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı aşkı tam gaz devam ediyor. Bir süredir birlikte olan çift yoğun iş temposuna kısa bir mola verip soluğu tatilde aldı. Hazal Subaşı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni tatil karesi de ikilinin hayranlarını bir hayli mutlu etti.

Oyuncu, sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte olduğu romantik anları zaman zaman takipçileriyle paylaşmayı seviyor. Son paylaşım da yine sosyal medyada ilgi gördü.

Aşkları 2024’te Başladı

Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı’nın birlikteliği 2024 yılında başlamıştı. O günden bu yana ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışsalar da zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla aşklarını göstermeyi ihmal etmiyorlar.

İkili hem kariyerleri hem özel hayatlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Özellikle evlilik soruları geldiğinde ise ikisinin de verdiği cevaplar dikkat çekiyor.

“Her Şey Kısmet”

Oğuzhan Koç geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında konuşurken Hazal Subaşı’na özel bir şarkı yazıp yazmadığı sorusuna da cevap vermişti.

Ünlü şarkıcı “Yaptık bir şeyler. Klibi de çekildi. Ancak sürprizi bozmayalım şimdi” diyerek merak uyandırmıştı.

Evlilik ve babalık konusuna da değinen Koç “Her şey kısmet, var öyle niyetlerimiz” demişti. Baba olmak istediğini söyleyen şarkıcı ancak önce evlilik olması gerektiğini de açıkça belirtmişti.

Hazal Subaşı’ndan Romantik Paylaşım

Hazal Subaşı geçtiğimiz günlerde sevgilisinin doğum gününü de romantik bir paylaşımla kutlamıştı. Oğuzhan Koç ve köpekleriyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan oyuncu “Aşkım iyi ki doğdun” notunu düşmüştü.

Koç ise sevgilisinin paylaşımına gülen kalp surat emojileriyle karşılık vermişti.

Tatilde Kafa Dinliyorlar

Oğuzhan Koç’un Vadi İstanbul Açıkhava’da verdiği konserde sevgilisinin de onu yalnız bırakmadığı görüldü. Şimdi ise ikili, yoğun temponun ardından tatilde biraz nefes alıyor.

Hazal Subaşı’nın çiçek emojisiyle paylaştığı yeni tatil karesi de takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Evlilik sorularına şimdilik net bir tarih vermeyen çift, belli ki önce tatilin keyfini çıkarmaya kararlı.