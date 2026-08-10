Yeşilçam’ın Efsanesi Geri Dönüyor! “Bizim Aile” Dizi Oluyor

Yeşilçam denince akla gelen ve yıllardır izleyenlerin yüzünü güldüren “Bizim Aile” için güzel bir haber geldi. 1975 yılında beyazperdede izleyiciyle buluşan unutulmaz film sinemadaki 50. yılına özel olarak bu kez dizi formatında ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yapımın arkasındaki Arzu Film “Bizim Aile”yi televizyon dizisi olarak yeniden hayata geçirme kararı aldı. Yani yıllardır aynı sofranın etrafında buluştuğumuz o sıcak aile hikâyesi yepyeni karakterler ve yeni hikâyelerle yeniden karşımıza çıkacak.

1975’ten Bugüne Değişmeyen Sevgi

“Bizim Aile”, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Halit Akçatepe gibi Yeşilçam’ın efsane isimlerini bir araya getirmişti.

Aradan tam 50 yıl geçmesine rağmen film hâlâ aynı sıcaklıkla izleniyor. Şimdi ise bu hikâye günümüzün dünyasına uyarlanarak televizyon ekranına taşınacak.

Dizinin senaryosunun nasıl olacağı hangi kanalda yayınlanacağı ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı ise henüz belli değil. Bu detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Arzu Film’den Duygusal Mesaj

Arzu Film yeni projenin neden hayata geçirildiğini de anlattı. Yapılan açıklamada, insanların artık sürekli karanlık, sert ve yorucu hikâyeler yerine kendilerini iyi hissettirecek sıcak aile öykülerini özlediğine dikkat çekildi.

Yapım ekibine göre seyircilerden yıllardır “Artık neden böyle aile filmleri yapılmıyor?” şeklinde mesajlar geliyor. Bu nedenle gelen taleplerin sadece bir nostalji isteği olarak değil, güçlü bir çağrı olarak görüldüğü belirtiliyor.

Yeni “Bizim Aile” Nasıl Olacak?

Yeni dizide eski filmin aynısını izlemek yerine onun sıcaklığı korunarak bugünün aileleri anlatılacak. Değişen şehir hayatı, ilişkiler, aile içindeki sorunlar ve modern dünyanın getirdiği yeni dertler hikâyenin bir parçası olacak.

Kısacası geçmişin samimiyetiyle bugünün dünyası aynı sofrada buluşacak. Arzu Film’in ifadesiyle, “Bizim Aile” yeniden geliyor.