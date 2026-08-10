The Odyssey Fırtınası! Nolan’ın En Çok Kazanan Filmi Oldu

Christopher Nolan yine yaptı yapacağını! Ünlü yönetmenin Homeros’un dünyaca ünlü destanı “Odysseia”dan uyarladığı “The Odyssey”, gişede adeta fırtına gibi esiyor. Vizyona girmesinin üzerinden henüz dört hafta geçmesine rağmen film, dünya genelinde 1,1 milyar dolarlık hasılata ulaşarak Nolan’ın kariyerindeki en yüksek gişe rakamına ulaştı.

Bu sonuçla birlikte yönetmenin yıllardır elinde tuttuğu önemli bir rekor da geride kaldı. Görünen o ki “The Odyssey”, Nolan’ın kariyerinde bambaşka bir sayfa açtı.

The Dark Knight Rises’ı Geride Bıraktı

Filmin başarısının boyutu gerçekten dikkat çekici. “The Odyssey”, 2012 yapımı “The Dark Knight Rises”ın 1,08 milyar dolarlık gişe gelirini geçerek Nolan’ın şimdiye kadarki en çok kazanan filmi oldu.

Üstelik film yalnızca klasik gişede değil, IMAX tarafında da büyük bir rekora imza attı. Yapım, dünya genelinde IMAX salonlarından 289 milyon dolar gelir elde etti. Böylece 2009 yapımı “Avatar”ın 271 milyon dolarlık IMAX rekorunu da geride bıraktı.

Gişenin Büyük Kısmı Yurt Dışından Geldi

Şimdiye kadar Kuzey Amerika’da 461 milyon dolar kazanan “The Odyssey”, uluslararası pazarlarda ise 643 milyon dolarlık gelir elde etti.

Film, yetişkinlere yönelik yapımlar arasında da zirveye oldukça yakın. 1,3 milyar dolarlık “Deadpool & Wolverine”in ardından tüm zamanların en çok kazanan ikinci yetişkin filmi konumunda bulunuyor.

Çin Vizyonu Bekleniyor

Filmin gişe yolculuğu ise henüz bitmiş değil. Dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı olan Çin’de de vizyona girmesi bekleniyor. Bu nedenle 1,1 milyar dolarlık rakamın önümüzdeki dönemde daha da yükselmesi şaşırtıcı olmayacak.

Nolan Yine Zirvede

“The Dark Knight” üçlemesi, “Inception”, “Interstellar” ve Oscar ödüllü “Oppenheimer” gibi filmlerle büyük başarılara imza atan Nolan’ın toplam kariyer gişesi 7 milyar dolara ulaştı.

“The Odyssey” ile birlikte yönetmen, sinema salonlarını doldurma konusunda ne kadar güçlü bir isim olduğunu bir kez daha gösterdi.