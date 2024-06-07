Yıldızlarla dolu kadro diziyi kurtarmaya yetmedi: Final yapıyor!

Ay Yapım’ın NOW’da ekranlara gelen dizisi 'Gaddar', bu akşam yayınlanacak heyecan dolu final bölümüyle izleyicilere veda edecek.

Final bölümüne geri sayım devam ederken, yayınlanan yeni tanıtımda Dağhan’ın Aydan’la yaptığı duygusal konuşma dikkat çekiyor. Mesut’un yaşam mücadelesi verdiği tanıtımda, Gaddar ve Çetesi’nin Şirket’e karşı verdikleri mücadelenin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı, Ay Yapım imzalı 'Gaddar', bu akşam büyük finaliyle ekranlarda olacak. Yeni tanıtımda Dağhan’ın Aydan’a “Artık huzur istiyorum” dediği sahne, ikili arasında yaşanacaklara dair ipuçları veriyor. Mesut’un ölüm kalım mücadelesi izleyicinin merakını artırırken, finalde Gaddar Çetesi’nin Şirket’le olan savaşında kazananın kim olacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.

Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin ve Buse Meral gibi önemli isimleri de kadrosunda buluşturan 'Gaddar', Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı senaryosuyla, yönetmen Sinan Öztürk'ün yönetiminde izleyici karşısına çıkacak.

'Gaddar', final bölümüyle bu akşam saat 20.00'de NOW'da!



