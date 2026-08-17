Emre Belözoğlu Sırrını Açıkladı! "Bir İsteğim Var..."

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, bu kez futbol kariyeriyle değil, ailesi ve çocukları hakkında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Katıldığı bir YouTube programında özel hayatından bahseden Belözoğlu, özellikle çocuklarıyla ilgili konuşurken oldukça duygusal anlar yaşadı.

2009 yılında Tuğba Gürevin ile evlenen Belözoğlu'nun Ömer Akif, Zeynep Neda ve Meryem Leyla adında üç çocuğu bulunuyor. Çocuklarının hayatındaki yerini anlatan eski futbolcu, onlar için yıllardır sakladığı bazı mektuplar ve şiirler olduğunu da söyledi.

"Umre'deki İlk Duam Ömer'di"

Belözoğlu, çocuklarıyla ilgili konuşurken Umre'de yaşadığı bir anısını da paylaştı. Kâbe'yi ilk gördüğü anda bir erkek çocuğu olması için dua ettiğini anlatan Belözoğlu, bu dileğinin gerçekleştiğini söyledi.

Oğlunun ardından iki kız çocuğu istediğini ve bu dileğinin de gerçekleştiğini anlatan Belözoğlu, çocuklarını hayatının en büyük nasiplerinden biri olarak gördüğünü söyledi.

Çocuklarının yıllar sonra bu röportajı izlemesini isteyen Belözoğlu, onların babaları olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve her biriyle gurur duyduğunu bilmelerini istediğini dile getirdi.

Yıllardır Mektup ve Şiir Biriktiriyor

Belözoğlu'nun açıklamalarındaki en dikkat çekici detaylardan biri de çocukları için yazdığı mektuplar oldu. Duygularını ve düşüncelerini kaleme aldığını söyleyen eski futbolcu, bu yazıları çocukları büyüdüğünde okumaları için saklıyor.

Bu mektupların onun için sadece birkaç yazı olmadığı, çocuklarına bırakmak istediği özel bir hatıra olduğu anlaşılıyor.

"Vefat Edersem Bir İsteğim Var"

Belözoğlu, geleceğe dair dileğini anlatırken de oldukça duygusal sözler kullandı. Bir gün hayatını kaybetmesi halinde çocuklarından hayatı dolu dolu yaşamalarını istediğini söyledi.

Ancak bunun yanında bilinçli yaşamalarının da kendisi için önemli olduğunu vurguladı. Belözoğlu'nun bu sözleri, futbol dünyasındaki sert görüntüsünün arkasında ailesine karşı ne kadar duygusal bir baba olduğunu da bir kez daha gösterdi.