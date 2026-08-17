12 Yıl Geçti Ama Unutamadı! Asena'dan Duygusal Mesaj

Asena 2014'te kaybettiği ve henüz üç aylıkken bakımını üstlenen babaannesini duygusal sözlerle andı. Ünlü sanatçının paylaşımı takipçilerini gözyaşlarına boğdu.

12 Yıl Geçti Ama Unutamadı! Asena'dan Duygusal Mesaj
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2026 19:34

Asena, yıllar önce kaybettiği babaannesini duygusal bir mesajla andı. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen yaşadığı özlemin hâlâ ilk günkü kadar güçlü olduğunu anlatan ünlü sanatçı paylaşımıyla takipçilerini de duygulandırdı.

Asena için babaannesi sıradan bir aile büyüğü değilmiş. Henüz üç aylıkken bakımını üstlenen babaannesi, onu büyütmüş okutmuş ve hayatının en zor dönemlerinde yanında olmuş. Bu yüzden Asena'nın ona duyduğu bağın ne kadar güçlü olduğunu paylaşımındaki sözlerden anlamak mümkün.

"Bana Sadece Babaanne Olmadı"

Asena babaannesinin kendisi için aslında bir anneden çok daha fazlası olduğunu anlattı. Çocukluğundan kalan anılarını paylaşırken, onun kendi ihtiyaçlarını bile ikinci plana attığını ve kendisini hep koruyup kolladığını söyledi.

Babaannesinin yanında kendisini güvende hissettiğini belirten Asena onu hayatındaki en önemli insanlardan biri olarak tanımladı. Öyle ki "babaanne" kelimesinin bile aralarındaki bağı anlatmaya yetmediğini ifade etti.

Onun için babaannesi aynı zamanda evi, yuvası ve dünyası olmuş. Çocukluğunun en güzel anılarının da onunla birlikte şekillendiği anlaşılıyor.

"Zaman Özlemi Geçirmiyormuş"

Asena'nın paylaşımındaki en dikkat çeken bölüm ise 2014'te yaşadığı kaybın ardından geçen yıllara rağmen acısının hafiflemediğini anlatması oldu.

Yılların bazı yaraları iyileştirmediğini, insanın sadece özlemle yaşamayı öğrendiğini söyleyen Asena, babaannesinin fotoğrafına baktığında kendisini hâlâ onun yanında küçücük bir çocuk gibi hissettiğini anlattı.

Babaannesinin kokusunu ve sesini özlediğini ona yeniden sarılmayı istediğini dile getiren sanatçı, duygularını oldukça içten sözlerle paylaştı.

"Ömrümden Sonra Bile Seveceğim"

Asena mesajının sonunda babaannesine olan sevgisinin ölümle ya da zamanla bitmeyeceğini vurguladı. Onu dün sevmediğini bugün unutmasının mümkün olmadığını söyleyen sanatçı, "Seni ömrüm oldukça, hatta ömrümden sonra bile seveceğim" sözleriyle duygularını noktaladı.

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