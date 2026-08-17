Beşiktaş'tan Vlahovic İçin Olay Video! Hülya Avşar Şoku

Beşiktaş, yeni transferi Dusan Vlahovic için hazırladığı özel videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sırp yıldızın transferini duyurmak için hazırlanan video, daha ilk dakikalardan itibaren futbolseverlerin ilgisini çekti. Ancak videoda öyle bir isim vardı ki Beşiktaşlı taraftarlar başta olmak üzere birçok kişi bu sürprizi konuşmaya başladı.

"The Black Eagles Society Resurrection II" başlığıyla yayınlanan videoda, yeni transfer Vlahovic ön plana çıkarıldı. Siyah-beyazlı kulübün transfer duyurusunu klasik bir paylaşımdan farklı şekilde hazırlaması da dikkatlerden kaçmadı.

Hülya Avşar Sürprizi

Videonun en dikkat çeken kısmı ise Hülya Avşar'ın yer alması oldu. Ünlü sanatçıyı böyle bir transfer videosunda gören futbolseverler kısa sürede sosyal medyada yorum yapmaya başladı.

Hülya Avşar'ın yanı sıra videoda oyuncu Berkay Ateş de yer aldı. Beşiktaş'ın eski futbolcularından Necip Uysal ve Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic de projeye dahil edildi.

Yani kulüp, Vlahovic'in transferini duyururken sadece futbol dünyasından isimleri değil farklı alanlardan tanınan kişileri de aynı videoda buluşturdu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

Beşiktaş'ın hazırladığı video kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından kısa sürede yoğun ilgi gördü. Taraftarlar videoyu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Özellikle Hülya Avşar'ın sürpriz şekilde videoda yer alması, paylaşımın daha fazla konuşulmasını sağladı. Transfer duyurusunun yaratıcı bir video üzerinden yapılması da taraftarların hoşuna gitti.

Vlahovic Transferine Farklı Tanıtım

Beşiktaş böylece Dusan Vlahovic transferini sadece bir isim açıklamasıyla geçiştirmemiş oldu. Kulüp, hazırladığı dikkat çekici videoyla yeni yıldızını taraftarlarına farklı bir şekilde tanıttı.

Videoda yer alan sürpriz isimler ve kullanılan konsept, paylaşımın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Özellikle Hülya Avşar detayı, Beşiktaş'ın transfer duyurusuna ayrı bir renk kattı.