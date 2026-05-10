Yıldız Tilbe Yapay Zeka Videolarına Ateş Püskürdü!

Yıldız Tilbe, yapay zeka teknolojilerinin izinsiz kullanımına tepki gösterdi. “Beni tanımadığım insanlarla konuşturuyorlar.” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi : 10-05-2026 15:24

Yıldız Tilbe, son dönemde hızla yayılan yapay zeka uygulamalarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Ünlü sanatçı dijital platformlarda kendi görüntü ve sesinin izinsiz kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirerek teknolojinin kontrolsüz kullanımına karşı uyardı.

“Beni Tanımadığım İnsanlarla Konuşturuyorlar”

Yapay zeka destekli içeriklerin giderek yaygınlaşmasının kendisini tedirgin ettiğini söyleyen Yıldız Tilbe, özellikle sosyal medyadaki sahte videolardan büyük rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Ünlü sanatçı görüntülerinin ve sesinin farklı içeriklerde izinsiz şekilde kullanılmasına tepki gösterdi.

Tilbe, “Beni hiç tanımadığım insanlarla konuşturuyorlar.” sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı anlatırak gerçek olmayan görüntülerin insanları yanıltabileceğini söyledi. Özellikle yapay zeka teknolojisinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

“Yapay Zekayı Korkutucu Buluyorum”

Teknolojiye uzak olmadığını ve yeni uygulamaları merak edip zaman zaman denediğini de söyledi. Ancak yapay zekanın geldiği noktanın kendisini ürküttüğünü ifade ederek bu sistemlerin artık gerçeğe çok yakın içerikler üretebildiğine dikkat çekti.

“Yapay zekayı korkutucu buluyorum.” diyen sanatçı, özellikle sahte videoların yayılmasının toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı. Tilbe’ye göre teknoloji doğru kullanıldığında sanat ve üretim açısından önemli fırsatlar sunabiliyor ancak kontrolsüz kullanım büyük riskler doğuruyor.

Çocuklar İçin Uyarı

Yıldız Tilbe’nin açıklamalarındaki en dikkat çekici noktalardan biri de çocuklarla ilgili sözleri oldu. Dijital dünyadaki sahte içeriklerin küçük yaş grupları üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini söyleyen sanatçı, ailelerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte çocukların gerçek ile kurgu arasındaki farkı ayırt etmekte zorlanabileceğini belirten Tilbe, teknolojinin bilinçli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Sosyal Medyada Destek Mesajları

Yıldız Tilbe'nin yapay zeka ile ilgili açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı Tilbe’nin yaşadığı rahatsızlığı haklı bulduklarını belirten yorumlar yaptı. Özellikle son dönemde ünlü isimlerin görüntülerinin yapay zeka ile manipüle edilmesi konusunun giderek büyüyen bir problem haline geldiği konuşuldu.

Bazı kullanıcılar ise sanatçının teknolojiye karşı olmadığını yalnızca kötü kullanım biçimlerine dikkat çektiğini vurguladı.

