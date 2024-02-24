Yıldız Tilbe: “Sizleri çok seviyorum”

Yıldız Tilbe kariyerinin 30’uncu yılını Ülker Sports Arena’da 10 bin kişiye verdiği dev konserle kutladı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde konuklar hayatları boyunca unutamayacakları bir gece yaşadı…

Yıldız Tilbe: “Sizleri çok seviyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2024 16:01

 
Yıldız Tilbe uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü dev konseri dün akşam Ataşehir’deki Ülker Sports Arena’da verdi. İstanbul’un en büyük kapalı etkinlik salonlarından olan 10 bin seyirci kapasiteli mekânda gerçekleşen konserin tüm biletleri günler öncesinden satılmış ve karaborsaya düşmüştü! Düzenlenen konser uzun süre unutulmayacak bir geceye dönüştü.


 
Satılan 10 bin biletle aşılması güç bir rekora imza atan Yıldız Tilbe’nin hayranları dün erken saatlerden itibaren Ülker Sports Arena’nın önünde sıra olmaya başladı. Uzun kuyruklarda bekleyen on bin Yıldız Tilbe fanı kusursuz bir organizasyonla izdihama neden olmadan içeri alındı. Konserin başlamasına dakikalar kala dev arena “Yıldız” tezahüratlarıyla inledi.
 

Yıldız Tilbe ‘Dizine Dursun’ şarkısıyla sahneye çıktığında tekrar bir alkış tufanı koptu ve seyircinin coşkusu gecenin sonuna kadar hiç dinmedi. Sevenleri Yıldız Tilbe’nin her şarkısına eşlik etti. Uzun süredir konserden konsere koşan Yıldız Tilbe bu özel gece için repertuvarını yenileyerek özlenen şarkılarını seslendirdi. Zaman zaman mikrofonu seyirciye uzatarak onlara vokal yaptırdı.


 
Gördüğü sevgi ve ilgi karşısında duygulanan Yıldız Tilbe seyircisine teşekkür ederek “Sizleri çok seviyorum” dedi. Yıldız Tilbe sevenleriyle sahnelerde buluşmaya devam edecek.

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