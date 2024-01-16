Yıldız Tilbe ödül istiyor!

Yıldız Tilbe, 30 yılını müzik kariyerinde geride bırakmanın gururunu yaşıyor ve yeni şarkısı "Kalbimden Çıkmıyorsun" ile büyük ilgi topluyor. Yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım'ın üstlendiği klibi oldukça beğenen Tilbe, ödül kazanmayı umduğunu ifade etti.

Yıldız Tilbe ödül istiyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-01-2024 18:22

Türk pop müziğine duygu dolu şarkılar sunan Yıldız Tilbe, 30 yıldır süren kariyerine romantik şarkısı "Kalbimden Çıkmıyorsun" ile yeni bir eser ekliyor. Söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Esad Fidan ve İbrahim Küçükoğlu imzasını taşıyan şarkı, yayınlandığı an itibariyle büyük ilgi görüyor. Şarkının içinde yer alan "İlk pişman ben değilim, son düşman da olamam" sözüyle sosyal medya videolarında sıkça karşılaşılan 'Kalbimden Çıkmıyorsun', son dönemin en çok video düzenlemesi yapılan şarkılarından biri haline geldi.

Özdemir Müzik etiketiyle dinleyicilerle buluşan şarkı, kısa sürede müzik listelerinde üst sıralara yükseldi. Yıldız Tilbe'nin yönetmenliğini Alişan Günay Yıldırım'ın üstlendiği klibin çekimleri, 25 kişilik bir ekip tarafından Platon Stüdyoları'nda gerçekleştirildi. Klipte 4 farklı saç modeli ve 3 farklı kostüm kullanılarak şarkının duygusal atmosferi vurgulandı. Çekimlerin ardından görüntüleri izleyen Tilbe, yönetmene övgüler yağdırarak "Bu klip için ödül almalısın" dedi.

 

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