Yıldız Tilbe Konserinde Gerilim Tırmandı! Güvenlik Ayırdı

Yıldız Tilbe, 7 Eylül akşamı İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen Çim Konserleri’nde sahneye çıktı. Binlerce kişinin akın ettiği gecede herkes müziğin tadını çıkarırken, kalabalığın arasında çıkan bir tartışma bir anda ortalığı karıştırdı. Henüz neden çıktığı netleşmeyen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavganın başlamasıyla birlikte çevredeki bazı vatandaşlar ne olduğunu anlamaya çalışırken kısa süreli panik yaşandı. O anlar ise çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Konser alanındaki yoğun kalabalık nedeniyle yaşanan gerginlik bir süre dikkat çekti.

Güvenlik Güçleri Hemen Müdahale Etti

Olayın büyümesi üzerine konser alanında görev yapan emniyet güçleri hemen müdahale etti. Taşkınlık çıkardığı belirlenen kişiler alandan uzaklaştırıldı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yaşananlar nedeniyle konserin tamamen iptal edilmesi ise söz konusu olmadı. Kısa süreli gerginliğin sona ermesinin ardından alan yeniden sakinleşti ve Yıldız Tilbe sahnedeki programına devam etti.

Tilbe Şarkılarını Söylemeye Devam Etti

Yaşanan tatsızlığa rağmen Yıldız Tilbe, kendisini dinlemek için Kültürpark’a gelen hayranlarını yalnız bırakmadı. Ünlü sanatçı, repertuarındaki şarkıları seslendirmeyi sürdürerek konseri devam ettirdi.

Aslında gecenin başında görüntü bambaşkaydı. Konser öncesinde Kültürpark’ın girişlerinde uzun kuyruklar oluşmuş, binlerce kişi Yıldız Tilbe’yi dinlemek için alana gelmişti. Büyük ilgi gören konser, yaşanan kısa süreli kavga nedeniyle bir anda gündeme geldi.

Neyse ki güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olay büyümeden sona erdi. Konser de kaldığı yerden devam ederek müzikseverler için tamamlandı. Geceden geriye ise kalabalığın ortasında yaşanan kavga ve cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler kaldı.