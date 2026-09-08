Serhat Kılıç’ın Ölümüyle Ortaya Çıktı! Aynı Tarih Aynı Kader

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın 5 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından, sevenlerini bir kez daha üzen bir detay ortaya çıktı. Kılıç’ın yıllar önce aynı filmde rol aldığı John Nyambi’nin de tam olarak aynı tarihte hayatını kaybettiği öğrenildi.

İki oyuncunun yolları 2015 yapımı “Robinson Crusoe ve Cuma” filminde kesişmişti. Serhat Kılıç filmde Robinson karakterini canlandırırken, John Nyambi de Cuma rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Aradan yıllar geçti, ancak iki oyuncunun hayatındaki bu kesişme oldukça acı bir tesadüfle yeniden gündeme geldi.

Tam 9 Yıl Arayla Aynı Gün

Serhat Kılıç’ın vefatının ardından yapılan anma töreniyle birlikte ortaya çıkan bilgi, görenleri şaşkına çevirdi. Kılıç’ın rol arkadaşı John Nyambi, 5 Eylül 2017’de hayatını kaybetmişti.

Serhat Kılıç ise 5 Eylül 2026’da yaşamını yitirdi. Yani iki başrol oyuncusu, tam 9 yıl arayla takvimde aynı günde hayata veda etti.

Bu detay, özellikle ikiliyi aynı filmde izleyenler için oldukça hüzünlü bir tesadüf olarak değerlendirildi.

John Nyambi Henüz 24 Yaşındaydı

Malavi doğumlu John Nyambi, 2010 yılında üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelmişti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde eğitim aldığı sırada sinemayla tanışan genç oyuncu, “Robinson Crusoe ve Cuma” filmindeki rolüyle geniş bir kitle tarafından tanınmıştı.

Ancak Nyambi’nin hayatı henüz 24 yaşındayken yarıda kaldı. Genç oyuncu, 5 Eylül 2017’de böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Aynı Film Aynı Tarih

Serhat Kılıç’ın ani vefatıyla birlikte yıllar önce aynı filmde buluşan iki oyuncunun hikâyesindeki bu kesişme yeniden hatırlandı.

Birinin 2017’de, diğerinin ise 2026’da aynı takvim gününde hayatını kaybetmesi, “kahreden tesadüf” yorumlarının yapılmasına neden oldu. İki oyuncunun birlikte rol aldığı film de bu acı detayın ardından yeniden gündeme geldi.