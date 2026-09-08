Bengü Resmen İlan Etti! Hayatında Yeni Bir Dönem Başlıyor

Ünlü şarkıcı Bengü, 18. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali’nin final gecesinde sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyen Bengü, gece boyunca enerjisiyle de dikkat çekti.

Festival alanını dolduran kalabalık, Bengü’nün şarkılarıyla eğlenceli bir akşam geçirdi. Sahnedeki performansıyla beğeni toplayan şarkıcı, konserin yanı sıra yaptığı açıklamalarla da geceye damgasını vurdu.

Özellikle daha önce söylediği “Altın Çağı’mı yaşıyorum” sözleri hatırlatılınca Bengü’nün verdiği cevap dikkat çekti.

“Altın Çağı’nı Yaşıyorum Zannettim”

Bengü’ye geçmişte yaptığı “Altın Çağı’mı yaşıyorum” açıklaması soruldu. Başarılı şarkıcı ise bu kez sözünü biraz daha ileri taşıdı.

Kendisini güzel günlerin beklediğini söyleyen Bengü, “Altın Çağı’nı yaşıyorum zannettim. Ama aslında Pırlanta Çağı beni bekliyormuş” diyerek esprili bir çıkış yaptı.

Ardından da yeni dönemini “Şimdi Pırlanta Çağı başlıyor benim” sözleriyle anlattı.

“Pırlanta Çağı” Başlıyor

Bengü’nün bu sözleri, hem kariyerinde hem de hayatında kendisini çok daha güzel bir dönemin beklediğine inandığını gösterdi. Şarkıcının açıklamasındaki “Pırlanta Çağı” ifadesi ise gecenin en çok konuşulan sözlerinden biri oldu.

Yıllardır sahnelerde olan Bengü, enerjisi ve şarkılarıyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çubuk’taki festival gecesinde de yoğun ilgi gören şarkıcı, hayranlarıyla bol bol eğlendi.

Konser sonrası Bengü’nün “Pırlanta Çağı” sözleri sosyal medyada da dikkat çekebilecek bir açıklama olarak öne çıktı. Şarkıcının bundan sonraki dönemde neler yapacağı ve “Pırlanta Çağı” olarak tanımladığı bu yeni süreçte hangi projelerle sevenlerinin karşısına çıkacağı şimdiden merak konusu oldu.