Altı Üstü İstanbul Fırtınası! Üç Kategoride Birden Zirvede

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Altı Üstü İstanbul, 13. bölümüyle adeta ekranları salladı. NTC Medya imzalı dizi, pazartesi akşamına hem hikâyesindeki sürprizlerle hem de reyting başarısıyla damga vurdu.

Dizinin son bölümü izleyiciyi bir an olsun ekran başından kaldırmazken, Altı Üstü İstanbul üç kategoride de şimdiye kadarki en yüksek reyting oranlarına ulaştı. Böylece dizi kendi rekorunu bir kez daha kırarak pazartesi akşamının zirvesine yerleşti.

Üç Kategoride de Birinci Oldu

13.bölüm, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,89 izlenme oranı ve yüzde 28,60 izlenme payına ulaştı. AB grubunda yüzde 5,31 izlenme oranı ve yüzde 20,21 izlenme payı elde eden dizi, 20+ABC1 kategorisinde ise yüzde 7,03 izlenme oranı ve yüzde 24,88 izlenme payı aldı.

Bu sonuçlarla üç kategoride de birinci olan yapım, başarısını adeta taçlandırdı.

Naz ve Melek İçin Büyük Sınav

Dizinin 13. bölümünde ise ortalık hiç olmadığı kadar karıştı. İsteme gecesinde fenalaşan Naz’ın karaciğerinin iflas etmek üzere olduğu ve acilen nakil olması gerektiği ortaya çıktı.

Üstelik uygun donörün Melek olması, yıllardır gizlenen kardeşlik sırrını yeniden gündeme getirdi. Galip’in planıyla Naz ve Melek kaçırılıp gizlice ameliyata hazırlanırken, gerçeği öğrenen Naz, Melek’i kurtardı ve iki kardeş birlikte kaçmayı başardı.

Yolda Naz’ın durumu ağırlaşınca Melek, kardeşini yalnız bırakmadı ve ona karaciğerini vermeye karar verdi.

Yeni Bölümde Taşlar Yerinden Oynayacak

Ancak işler burada da bitmedi. Yardım için karşılarına çıkan kişinin Galip’in kaçırılmasının arkasındaki isim olduğunu fark eden Melek, kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde buldu.

Bölümün ardından sosyal medyada da dizi fırtınası esti. İzleyiciler Naz’ın akıbetini ve Melek’in bundan sonra ne yapacağını konuşurken, yeni bölüm için heyecan iyice arttı. Yıllardır saklanan gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı ise şimdiden en büyük merak konusu.