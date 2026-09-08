Burcu Biricik’ten Bomba Proje! Sete Çıktığını Duyurdu

Sevilen oyuncu Burcu Biricik, Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Biricik, hayranlarını sevindirecek yeni projesini de ilk kez anlattı. Başarılı oyuncu, yakın arkadaşı olan bir yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi için sete çıktıklarını söyledi.

Bir süredir eşi Emre Yetkin ile birlikte şehir hayatından uzak bir yaşam süren Biricik, Ayvalık Küçükköy’de doğayla iç içe vakit geçiriyor. Ancak yeni film projesi nedeniyle yaz aylarının tamamını Ayvalık’ta geçiremediğini belirtti.

Setin İlk Günü Heyecanı

Yeni filmin çekimlerine başladıklarını söyleyen Burcu Biricik, o günün setin ilk günü olduğunu açıkladı. Projenin kendisi için de özel olduğunu anlatan oyuncu, yönetmenin yakın arkadaşı olduğunu ve bunun onun ilk filmi olduğunu söyledi.

Biricik, bağımsız bir film çektiklerini belirterek festivallerde yer almayı umduklarını da dile getirdi. “Setimizin ilk günü, inşallah güzel bir set bizi bekliyor” sözleriyle heyecanını paylaşan oyuncu, yeni projesi için oldukça umutlu olduğunu gösterdi.

Bağımsız bir yapımda rol alacak olan Biricik’in bu projesi, özellikle farklı hikâyeleri seven sinema izleyicileri tarafından şimdiden merak edilmeye başladı.

Ayvalık’tan Vazgeçemiyor

İşleri nedeniyle yazın tamamını Ayvalık’ta geçiremediğini söyleyen Biricik, buna rağmen kente olan sevgisinin devam ettiğini de belirtti. Doğayla iç içe yaşamın kendisi için ne kadar güzel olduğunu anlatan oyuncu, fırsat buldukça Ayvalık’ta vakit geçirmeye devam ediyor.

Serhat Kılıç’ın Vefatı Üzdü

Burcu Biricik’e geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç da soruldu. Kılıç’ı şahsen tanımadığını söyleyen Biricik, ölüm haberinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ünlü oyuncu, “Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Böyle ani kayıplar çok çok üzücü” diyerek Kılıç’ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Biricik, bir yandan yeni filminin heyecanını yaşarken diğer yandan meslektaşının ani kaybının üzüntüsünü paylaştı.