Hamal Geliyor! Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen Aynı Kadroda

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan Hamal, güçlü oyuncu kadrosuyla sete çıkmak için gün sayıyor. Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u aynı projede buluşturan dizinin oyuncuları, çekimler öncesinde okuma provasında bir araya geldi.

KYN Yapım imzasıyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan dizinin okuma provası Çengelköy Chacha Balık’ta gerçekleştirildi. Kadronun tamamına yakınının katıldığı buluşmada oyuncular, senaryoyu birlikte okuyarak karakterlerini ve sahnelerini değerlendirdi.

İlk kez toplu şekilde bir araya gelen ekibin enerjisi de dikkatlerden kaçmadı. Oyuncuların birbirleriyle kısa sürede uyum yakalaması, dizinin set atmosferi açısından da olumlu bir tablo ortaya koydu.

Yıldız İsimler Aynı Dizide

Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca’nın üstlendiği Hamal için uzun süren hazırlıkların ardından artık sete çıkma zamanı geldi. Dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan otururken, senaryoyu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

Dizide Oktay Kaynarca, Hamal Kemal karakterini canlandıracak. Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen ise Hayat rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Caner Cindoruk da Egemen karakterine hayat verecek.

Kadronun geri kalanında ise Erdal Özyağcılar, Burak Tozkoparan, Sarp Akkaya, Yiğit Uçan, Yasemin Yazıcı, Zeynep Kankonde, İpek Erdem ve Sera Kutlubey gibi birçok tanınmış isim yer alıyor.

İstanbul’da Büyük Hesaplaşma

Hamal Kemal, yıllardır Eminönü’nde ustası Derviş ve hamal arkadaşlarıyla hayatını sürdürüyor. Fakat geçmişinden kalan büyük bir sır, onu yeniden karanlık bir hesaplaşmanın içine çekiyor.

Hayat ise şarkı söyleyerek ayakta kalmaya çalışan genç bir kadın. Kemal ve Hayat’ın yolları, geçmişten gelen Egemen’le kesişince işler iyice karışıyor.

Eski hanlardan modern plazalara uzanan hikâyede suç, intikam, aşk ve kefaret iç içe geçiyor. Kemal bu kez yalnızca kendi geçmişiyle değil, sevdiklerinin hayatını tehdit eden büyük bir savaşla da yüzleşmek zorunda kalacak.